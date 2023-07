Domnevni morilec naj bi ga zabodel kar 39-krat

V nadaljevanju preberite:

Okrožni državni tožilec Matej Kučan je v primeru 26-letnega domačina Marsela Habjaniča, ki je v nedeljo, 5. februarja, med 18. uro in 18. 25, v neposredni bližini soboške avtobusne postaje umrl nasilne smrti, vložil obtožnico zoper domnevnega storilca in zanj predlagal podaljšanje pripora. Damirju Softiću, 48-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine, očita umor. Vse okoliščine tragedije sicer še vedno niso znane.