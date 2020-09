Domnevni morilec se v preiskavi ne zagovarja

Medtem ko na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka preiskava tragičnega primera smrti 44-letne Nataše Jerič Zaviršek, ki jo je domnevno zažgal njen 47-letni mož Martin Zaviršek, so obtoženemu podaljšali pripor. Zaviršek, ki je po dejanju zbežal in se kasneje predal, je namreč za zapahi na Povšetovi ulici v Ljubljani.Zaviršek, ki se je torej domnevno spravil nad svojo ženo, ki je kasneje tudi umrla, se je menda celo želel udeležiti njenega pogreba in je sodišče prosil, naj mu to omogoči, vendar preiskovalna sodnica želji (pričakovano) ni ugodila. V začetku tega tedna je sicer minilo natanko mesec dni, odkar mu je ...