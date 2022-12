Domnevni pariški morilec priznal patološko sovraštvo do tujcev

Francoz, ki je osumljen umora treh Kurdov v petek v Parizu, je priznal, da ga je pri dejanju vodilo »patološko sovraštvo do tujcev« in da je sprva nameraval »umoriti migrante« v predmestju Saint-Denis francoske prestolnice, kjer živi veliko tujcev, je danes sporočila pariška tožilka Laure Beccuau.

Napadalca, 69-letnega upokojenega strojevodjo, so v soboto zaradi zdravstvenih razlogov izpustili iz policijskega pridržanja in hospitalizirali na psihiatričnem oddelku, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Od napada na kurdski kulturni center in bližnji frizerski salon v središču Pariza, v katerem je v petek ubil tri ljudi, tri pa ranil, se je govorilo o možnosti, da je šlo za rasistični zločin.

Ko so ga kmalu po napadu aretirali, je 69-letnik policiji povedal, da je tako ravnal, ker je »rasist«. V policijskem pridržanju je priznal, da je njegovo sovraštvo do tujcev »postalo patološko«, potem ko je bil leta 2016 žrtev vloma, je danes povedala tožilka Beccuau.

Opisal se je kot depresiven in samomorilen ter da je vse od ropa »vedno želel moriti migrante, tujce«.