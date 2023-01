Domnevnega storilca našli mrtvega

Osumljenca za streljanje na praznovanju kitajskega novega leta v Monterey Parku v Kaliforniji so policisti našli mrtvega v kombiju, kjer si je domnevno sodil sam. Strelec v tragediji, ki se je zgodila v soboto zvečer po lokalnem času, je domnevno 72-letni Huu Can Tran, njegov motiv pa za zdaj še ni znan, poroča Guardian.

Kot so poročali tuji mediji, je imel storilec polavtomatsko puško in začel z njo v plesni dvorani, kjer se je praznovanje sicer že bližalo koncu, streljati vsevprek. Pri tem je deset ljudi umrlo, še vsaj deset le bilo ranjenih, nekateri so v kritičnem stanju.

Storilec je po poročanju tujih medijev storil samomor. FOTO: Robyn Beck/AFP

Na omenjenem območju živi sicer ena večjih azijsko-ameriških skupnosti, zato je bilo že čez dan v soboto na ulicah in različnih srečanjih na desettisoče ljudi. Po tragičnem dogodku so vsa praznovanja prekinili, policija pa je iskala storilca, ki je pobegnil z belim kombijem. Odpravil se je še do plesne dvorane v Alhambri, vendar so ga tam nemudoma razorožili, nakar je spet pobegnil. Policija ga je 12 ur po napadu izsledila v kraju Torrance in ga obkolila. Po krajšem obleganju se je Tran ustrelil. V kombiju so menda našli dokaze, ki ga povezujejo z zločinom v Monterey Parku.

Kot je poročal CNN, je bil 72-letni Tran reden gost plesne dvorane in tam je tudi kot plesni učitelj spoznal svojo nekdanjo ženo. Dejala je, da ni bil nasilen, ampak se je hitro razburil, če ni plesala pravilno, ko jo je učil. Svojega imena ni hotela razkriti. Tudi drugi, ki so ga poznali, so za CNN povedali, da je bil nagle jeze.

Po podatkih Gun Violence Archive je bilo doslej v 22 dneh novega leta po ZDA že najmanj 36 množičnih strelskih napadov. Gre za tiste, v katerih so najmanj štiri smrtne žrtve brez upoštevanja strelca.