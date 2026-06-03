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    Črna kronika

    Domnevno hrvaški kriminalec iz Avstrije pobegnil v Slovenijo, kjer so ga prijeli

    Slovenski in avstrijski policisti so na območju Šentilja sodelovali pri prijetju domnevnega roparja na avstrijskem Štajerskem.
    FOTO: Marko Pigac
    Galerija
    FOTO: Marko Pigac
    Oste Bakal
    3. 6. 2026 | 17:20
    3. 6. 2026 | 17:33
    3:12
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    Čeprav je danes zgodaj popoldan na širšem območju Štajerske močno deževalo in na prostem ni bilo prijetno, so se mnogi domačini in mimoidoči na območju Šentilja zaustavljali in radovedno opazovali veliko policijsko akcijo.

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    Po umoru žene in mame bi storilec svojim štirim otrokom vzel še premoženje

    Nekateri so menili, da gre na terenu za policijsko vajo »lova na kriminalce«, v kateri so sodelovali tako slovenski kot avstrijski policisti, ki nasploh dobro sodelujejo pri varovanju in zaščiti državljanov obeh držav.

    FOTO: Marko Pigac
    FOTO: Marko Pigac

    Toda tokrat ni bilo nobene vaje, temveč so bili domačini od 13. ure naprej v bližini pokopališča na Šentilju deležni dokaj nenavadnega prizora, ko so slovenski policisti z več službenimi avtomobili zablokirali eno od civilnih vozil, v neposredni bližini pa je bilo bilo tudi več avtomobilov avstrijske policije. Civilni avtomobil naj bi bil od roparja, ki je zapustil vozilo in stekel proti bližnjemu pokopališču.

    FOTO: Marko Pigac
    FOTO: Marko Pigac

    Policisti so bili oboroženi tudi z dolgocevnim orožjem in kot so potrdili na Policijski upravi Maribor, so »na območju Šentilja izvajali aktivnosti v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi v povezavi s sumom storitve kaznivega dejanja s področja premoženjske kriminalitete na območju Avstrije.«

    FOTO: Marko Pigac
    FOTO: Marko Pigac
    Z avstrijske strani je Štajerska državna policijska uprava (LPD Štajerska) potrdila, da v »čezmejni iskalni akciji, v kateri so sodelovali avstrijska in slovenska policija, iščejo osumljence ropa v Avstriji, ki naj bi pobegnili proti Sloveniji.«

    Akcijo je sicer sprožila preiskava kaznivega dejanja tatvine oziroma ropa premoženja na avstrijskem Štajerskem, v okolici mesta Vogau.

    Osumljenci so pobegnili proti Sloveniji.

    Sodelovanje med avstrijskimi in slovenskimi varnostnimi organi je potekalo v okviru obstoječega čezmejnega policijskega sodelovanja.

    FOTO: Marko Pigac
    FOTO: Marko Pigac

    Ker preiskava kaznivega dejanja premoženjske kriminalitete še ni zaključena, policisti še niso mogli razkriti več podrobnosti, so pa poudarili, da ni nobene nevarnosti za javnost. To tudi pomeni, da so policisti prijeli osumljenca ali osumljence. Iz neuradnih virov smo namreč izvedeli, da naj bi šlo za rop, storilec, ki naj bi bil hrvaški državljan, pa je med lovom pobegnil v Slovenijo. V skupni akciji naj bi prijeli moškega iz Zagreba.

    FOTO: Marko Pigac
    FOTO: Marko Pigac

    Anonimna priča dogajanja pravi, da naj bi moški svoje vozilo pustil na pločniku in nato stekel proti bližnjemu župnišču, za njim pa so se podali avstrijski policisti, ki so mu bili na sledi ves čas po kaznivem dejanju na območju Vogau. »Iskani mora biti nevaren, ker so bili vsi policisti oboroženi, tudi z avtomatskimi puškami,« je zatrdil očividec.

    Kot je običaj v takšnih primerih, bodo osumljenega storilca obravnavali v Avstriji, kjer se je kaznivo dejanje zgodilo.

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