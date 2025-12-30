Za ničvredne zvarke dobil 22 tisoč evrov, a oderuški dr. Oskar noče v zapor

Hrvaškega oderuha Franja Keleminovića so pristojni že večkrat povabili, naj se za leto dni preseli za slovenske zapahe. Toda njegov pravni stroj se je doslej trudil na vse pretege, da mu tega koraka ne bi bilo treba storiti. Ko je na vseh instancah pogorel, je novembra sledil dokončni poziv na prestajanje kazni, v zaporu pa ga znova niso dočakali. Kaj zdaj sploh še preostane pristojnemu okrožnemu sodišču v Novi Gorici?

Keleminović se je pred leti na novogoriškem koncu države lažno predstavljal kot zdravnik in si celo dal vzdevek dr. Oskar. O njem so se širile govorice, da je na poti do ozdravitve pomagal hudo bolnim svetovnim pomembnežem in reševal celo rakave bolnike v četrtem stadiju bolezni, nad katerimi je uradna medicina nemočno dvignila roke.

Ena od tistih, ki so mu nasedli, je bila žal umirajoča ravnateljica osnovne šole Šturje, Ajdovka Ava C., ki je imela raka v zadnjem stadiju. Čeprav se je čas njene smrti neizogibno bližal, mu je za razne ničvredne zvarke, ki naj bi jo po njegovih obljubah ozdravili, znosila kar 22 tisoč evrov. Za zadnjih deset tisočakov, ki mu jih je dala tri dni pred smrtjo 8. septembra 2013, je celo najela bančno posojilo.