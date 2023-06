Dr. Oskar brezobzirno zlorabil veliko stisko bolnice

V nadaljevanju preberite:

Višje sodišče v Kopru je delno ugodilo pritožbi novogoriške višje državne tožilke Damijane Bandelj v primeru obtoženega Franja Keleminovića, ki so ga posadili na zatožno klop zaradi kaznivega dejanja mazaštva in oderuštva. Višji sodniki se strinjajo, da je na mestu zaporna kazen in ne sankcija opominjevalne narave, torej pogojna kazen.