Drama v Vodicah: ustreljen policist, gorenjska avtocesta bo dlje časa zaprta

Kot poroča 24ur, je bil v Vodicah ustreljen policist, a ni življenjsko ogrožen, njegove poškodbe namreč niso tako hude, so navedli. Napadalec je s kraja dogodka pobegnil, a so ga prijeli v Radovljici in ga priprli.

Gorenjska avtocesta zaprta zaradi policijske intervencije

Gorenjska avtocesta je zato zaprta med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam. Nastaja daljši zastoj, ki sega skozi šentviški predor na zahodno ljubljansko obvoznico, do Brda.

Gorenjska AC bo zaprta dlje časa. FOTO: Dars

Možni obvozi, kjer tudi nastajajo zastoji:

- po Celovški cesti na priključek Šmartno proti Jesenicam;

- po Obvozni cesti na priključek Šmartno;

- po lokalnih cestah skozi Gameljne (samo za osebna vozila).

Kot so nam povedali očividci, je na Gorenjskem dopoldne potekala večja policijska akcija – več policijskih vozil s sirenami in modrimi lučmi je prihajalo iz smeri Jesenic in Kranja. Po informacijah Svet24 se je pred tem menda zgodilo streljanje na območju Ljubljane, policisti pa so nato osumljence iskali na Gorenjskem. Na Policijski upravi Kranj dogajanja za zdaj še niso podrobneje komentirali. Več informacij naj bi posredovali po koncu policijske akcije.