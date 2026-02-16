  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    V Dražgošah s svastiko oskrunili spomenik dražgoški bitki

    Marko Rusjan: »Očitno je, da se storilci čutijo varne, ne samo zato, ker država ne reagira, ampak tudi zato, ker čutijo, da jih bo zaščitila desna politika.«
    Oskrunjeni simbol upora proti fašizmu in nacizmu v Dražgošah FOTO: Asta Vrečko/Facebook
    Galerija
    Oskrunjeni simbol upora proti fašizmu in nacizmu v Dražgošah FOTO: Asta Vrečko/Facebook
    R. I.
    16. 2. 2026 | 09:57
    16. 2. 2026 | 12:20
    6:30
    A+A-

    Nepridipravi so s svastiko oskrunili spomenik v Dražgošah. Kakor so za Delo potrdili na PU Kranj, so bili škofjeloški policisti včeraj nekaj čez 21. uro obveščeni o skrunitvi spomenika zgodovinskega pomena na območju Dražgoš. Opravili so ogled kraja, o dejanju in storilcu pa intenzivno zbirajo obvestila in vodijo postopek v smeri suma izvršitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo. Za dejanje iz četrtega odstavka 297. člena kazenskega zakonika je za storilca predpisana kazen zapora do treh let.

    Kakor so sporočili z ministrstva za kulturo, je spomenik dražgoški bitki spomenik državnega pomena, njegova oskrunitev pa nedopusten poseg v varovano kulturno dediščino ter napad na zgodovinski spomin in temeljne vrednote Republike Slovenije, obenem pa pomeni poveličevanje nacistične ideologije, odgovorne za množične zločine, razčlovečenje in uničenje celotnih skupnosti.

    »Očitno je, da se ti storilci čutijo varne,« je poudaril državni sekretar Marko Rusjan. Foto Andrej Predin
    »Očitno je, da se ti storilci čutijo varne,« je poudaril državni sekretar Marko Rusjan. Foto Andrej Predin

    Državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan je v izjavi za medije dejal, da jih dejanje ni presenetilo, saj so se tovrstne risbe že pojavile, je pa opozoril, da je neonacizem v Sloveniji še kako prisoten in da je očitno, da se skupine, ki to izvajajo, počutijo varne.

    »Ni nas presenetilo. Ni prvič, da so se v javnosti pojavile svastike. Pred manj kot dvema mesecema so bile na pročelju ministrstva za kulturo, pa tudi na glasbenem koncertu v Kopru in na zidovih na Obali. Vse to kaže, da je pojav neonacizma v Sloveniji prisoten. Ne gre samo za najstniško igranje s simboli, ampak za širši pojav. Naloga države je, da se odzove. Današnji dogodek v Dražgošah kaže, da je treba to preganjati. Očitno je, da se ti storilci čutijo varne, ne samo zato, ker država ne reagira, ampak tudi zaradi tega, ker čutijo, da jih bo zaščitila desna politika,« je dejal Rusjan.

    »Jasno so dokumentirane povezave med neonacisti in skupinami, se pravi konkretno s Slovensko demokratsko stranko (SDS); njihov poslanec je v Bruslju za strokovnega sodelavca zaposlil člana neonacistične skupine, na spletni strani SDS imajo intervju z angleško neonacistko, aktivno propagirajo te ideje in zato si tudi te skupine zdaj upajo risati svastike povsod, v končni fazi tudi po spomeniku državnega pomena, ki simbolizira ne samo partizanski boj, upor proti okupatorju, ampak tudi našo državnost. Zaradi tega na ministrstvu za kulturo in tudi v Levici zahtevamo od organov, da tudi v tem primeru ravnajo v skladu s svojimi pristojnostmi, sicer bomo podali novo kazensko ovadbo zoper neznanega storilca,« je povedal Rusjan.

    image_alt
    Velenje za popravilo Titovega kipa plačalo visok znesek

    Asta Vrečko: Simpatizerji nacistične ideologije se očitno ne skrivajo več

    Ministrica za kulturo Asta Vrečko je na facebooku ob fotografiji oskrunjenega spomenika med drugim zapisala: »Simpatizerji nacistične ideologije se očitno ne skrivajo več. Po svastikah na ministrstvu za kulturo in nacističnih simbolih v Kopru je bil oskrunjen tudi spomenik v Dražgošah – kraju kolektivnega spomina, ki simbolizira pogum, trpljenje civilnih žrtev ter nacistične zločine nad Slovenci. Svastika je simbol ideologije sovraštva, genocida in razčlovečenja, ki je med drugim hotela podjarmiti tudi slovenski narod. Pojavljanje teh simbolov kaže na naraščajočo nestrpnost v družbi, ki jo del politike premalo odločno obsoja.«

    »V Levici smo že zahtevali kazenski pregon storilcev avtorjev svastik na ministrstvu. Taka dejanja ne smejo imeti mesta v družbi. To ni vandalizem, ampak sovražno dejanje, ne le proti spominu padlim za svobodo, žrtvam nacističnega nasilja, ampak tudi nam samim. Proti slovenskemu boju za jezik, kulturo in naš obstanek. Proti človeškemu dostojanstvu. Proti slovenski državi in zato je to dejanje, ki ga moramo kot družba najostreje obsoditi. Nikoli več!« je zapisala ministrica.

    Kakor so sporočili iz Levice v izjavi za javnost, gre za zavestno provokacijo in poveličevanje ideologije, ki je prinesla smrt, razdejanje in trpljenje milijonom ljudi po svetu, tudi v Sloveniji. Takšna dejanja niso »mladostniški vandalizem« ali »mnenje«, temveč odkrito širjenje nacističnih simbolov in sovraštva.

    »Dražgoše so simbol upora proti fašizmu in nacizmu. So kraj poguma, solidarnosti in žrtve. Skrunitev spomenika ni napad le na kamen, je napad na temeljne vrednote, na zgodovinski spomin in na dostojanstvo vseh, ki so se uprli okupatorju. V Levici smo v podobnih primerih že vložili kazensko ovadbo zaradi poveličevanja nacizma in spodbujanja sovraštva in to bomo storili znova, če bodo pristojni organi ostali pasivni. Pričakujemo hitro in odločno ukrepanje pristojnih,« so še zapisali.

    Spomenik dražgoški bitki

    Naselje Dražgoše je znano po bitki iz druge svetovne vojne med Nemci in partizani iz Cankarjevega bataljona, ki je potekala med 9. in 11. januarjem 1942. Nemci so po koncu bojev vas požgali, ustrelili talce, preostale pa izgnali. V spomin na ta dogodek so leta 1976 postavili spomenik na mestu, ki ga je videti daleč iz doline.

    Spomenik v Dražgošah simbolizira pogum, trpljenje civilnih žrtev in nacistične zločine nad Slovenci, opozarja ministrica. FOTO: Jože Suhadolnik
    Spomenik v Dražgošah simbolizira pogum, trpljenje civilnih žrtev in nacistične zločine nad Slovenci, opozarja ministrica. FOTO: Jože Suhadolnik

    V spodnjem delu spomenika je prostor s spominsko ploščo in z reliefi okrašeno bronasto kostnico s posmrtnimi ostanki dražgoških žrtev. Pri sestopu do spomenika je v polkrogu narejen mozaik Ive Šubica s prizori dražgoške bitke in bitke na Mošenjski planini, kamor se je Cankarjev bataljon umaknil.

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Spomeniki, tihe priče preteklosti ali simboli spora

    V slovenskem prostoru se že predolgo vrtimo v krogu simbolnih obračunavanj, kjer spomeniki in spominska obeležja postajajo tarče ideoloških frustracij.
    7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Vandalizem na Koprskem

    Oskrunili in okradli so 110 grobov ter povzročili za več kot 15.000 evrov škode

    Na pokopališču na Spodnjih Škofijah so neznanci razdejali in oskrunili 79 grobov, razbijali nagrobne spomenike ter uničevali in odnašali nagrobne predmete.
    Moni Černe 29. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Svetica

    Četverica s pokopališča kradla baker in bron

    Poškodovanih je 25 grobov. Odtrgani so bili bakrene in druge vaze, svečniki, potrgane črke spomenikov.
    Tanja Jakše Gazvoda 18. 4. 2024 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Novi poskus sprave spet deli sosede

    Bazovica: Spokoj pod Kokošjo pri bazoviški gmajni in sprevržena zgodovina o tem, kako naj bi majhen narod hotel uničiti velike Italijane.
    Boris Šuligoj 10. 7. 2020 | 05:38
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste vedeli, kako se na tekme pripeljejo naši hokejisti? (video)

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    Dražgošedržavni spomenikskrunitev

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Razno
    Vredno branja

    Fotografije dneva (16. 2.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 16. 2. 2026 | 12:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Skobir, dolgoletni direktor Aerodroma Ljubljana, kandidira na listi Demokratov

    Vprašali smo ga, ali cilja na položaj ministra za gospodarstvo, če bodo Demokrati sestavljali vlado.
    Pija Kapitanovič 16. 2. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Zdravniška zbornica Slovenije

    Ne nasedajte: v oglasu zlorabili identiteto zdravnika Igorja Švaba

    V oglasu je prikazan kot urolog, ki naj bi se ukvarjal z zdravljenjem impotence, ob tem naj bi priporočal tudi izdelek za zdravljenje erektilne disfunkcije.
    16. 2. 2026 | 11:55
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Po dražbi

    15 milijonov vredna umetnina se očitno ne bo vrnila »domov«

    Italija je na dražbi kupila izjemno delo renesančnega umetnika Antonella da Messine, vse pa kaže, da se slika ne bo vrnila v njegovo rodno mesto na Siciliji.
    16. 2. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evropeizacija zavezništva

    Nato 3.0: več Evrope, manj ZDA

    Kljub bolj pozitivnim in spravljivim sporočilom iz Washingtona evropsko zaupanje v Trumpove ZDA ostaja načeto.
    Peter Žerjavič 16. 2. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Zdravniška zbornica Slovenije

    Ne nasedajte: v oglasu zlorabili identiteto zdravnika Igorja Švaba

    V oglasu je prikazan kot urolog, ki naj bi se ukvarjal z zdravljenjem impotence, ob tem naj bi priporočal tudi izdelek za zdravljenje erektilne disfunkcije.
    16. 2. 2026 | 11:55
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Po dražbi

    15 milijonov vredna umetnina se očitno ne bo vrnila »domov«

    Italija je na dražbi kupila izjemno delo renesančnega umetnika Antonella da Messine, vse pa kaže, da se slika ne bo vrnila v njegovo rodno mesto na Siciliji.
    16. 2. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evropeizacija zavezništva

    Nato 3.0: več Evrope, manj ZDA

    Kljub bolj pozitivnim in spravljivim sporočilom iz Washingtona evropsko zaupanje v Trumpove ZDA ostaja načeto.
    Peter Žerjavič 16. 2. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo