V Dražgošah s svastiko oskrunili spomenik dražgoški bitki

Nepridipravi so s svastiko oskrunili spomenik v Dražgošah. Kakor so za Delo potrdili na PU Kranj, so bili škofjeloški policisti včeraj nekaj čez 21. uro obveščeni o skrunitvi spomenika zgodovinskega pomena na območju Dražgoš. Opravili so ogled kraja, o dejanju in storilcu pa intenzivno zbirajo obvestila in vodijo postopek v smeri suma izvršitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo. Za dejanje iz četrtega odstavka 297. člena kazenskega zakonika je za storilca predpisana kazen zapora do treh let.

Kakor so sporočili z ministrstva za kulturo, je spomenik dražgoški bitki spomenik državnega pomena, njegova oskrunitev pa nedopusten poseg v varovano kulturno dediščino ter napad na zgodovinski spomin in temeljne vrednote Republike Slovenije, obenem pa pomeni poveličevanje nacistične ideologije, odgovorne za množične zločine, razčlovečenje in uničenje celotnih skupnosti.

»Očitno je, da se ti storilci čutijo varne,« je poudaril državni sekretar Marko Rusjan. Foto Andrej Predin

Državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan je v izjavi za medije dejal, da jih dejanje ni presenetilo, saj so se tovrstne risbe že pojavile, je pa opozoril, da je neonacizem v Sloveniji še kako prisoten in da je očitno, da se skupine, ki to izvajajo, počutijo varne.

»Ni nas presenetilo. Ni prvič, da so se v javnosti pojavile svastike. Pred manj kot dvema mesecema so bile na pročelju ministrstva za kulturo, pa tudi na glasbenem koncertu v Kopru in na zidovih na Obali. Vse to kaže, da je pojav neonacizma v Sloveniji prisoten. Ne gre samo za najstniško igranje s simboli, ampak za širši pojav. Naloga države je, da se odzove. Današnji dogodek v Dražgošah kaže, da je treba to preganjati. Očitno je, da se ti storilci čutijo varne, ne samo zato, ker država ne reagira, ampak tudi zaradi tega, ker čutijo, da jih bo zaščitila desna politika,« je dejal Rusjan.

»Jasno so dokumentirane povezave med neonacisti in skupinami, se pravi konkretno s Slovensko demokratsko stranko (SDS); njihov poslanec je v Bruslju za strokovnega sodelavca zaposlil člana neonacistične skupine, na spletni strani SDS imajo intervju z angleško neonacistko, aktivno propagirajo te ideje in zato si tudi te skupine zdaj upajo risati svastike povsod, v končni fazi tudi po spomeniku državnega pomena, ki simbolizira ne samo partizanski boj, upor proti okupatorju, ampak tudi našo državnost. Zaradi tega na ministrstvu za kulturo in tudi v Levici zahtevamo od organov, da tudi v tem primeru ravnajo v skladu s svojimi pristojnostmi, sicer bomo podali novo kazensko ovadbo zoper neznanega storilca,« je povedal Rusjan.

Asta Vrečko: Simpatizerji nacistične ideologije se očitno ne skrivajo več

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je na facebooku ob fotografiji oskrunjenega spomenika med drugim zapisala: »Simpatizerji nacistične ideologije se očitno ne skrivajo več. Po svastikah na ministrstvu za kulturo in nacističnih simbolih v Kopru je bil oskrunjen tudi spomenik v Dražgošah – kraju kolektivnega spomina, ki simbolizira pogum, trpljenje civilnih žrtev ter nacistične zločine nad Slovenci. Svastika je simbol ideologije sovraštva, genocida in razčlovečenja, ki je med drugim hotela podjarmiti tudi slovenski narod. Pojavljanje teh simbolov kaže na naraščajočo nestrpnost v družbi, ki jo del politike premalo odločno obsoja.«

»V Levici smo že zahtevali kazenski pregon storilcev avtorjev svastik na ministrstvu. Taka dejanja ne smejo imeti mesta v družbi. To ni vandalizem, ampak sovražno dejanje, ne le proti spominu padlim za svobodo, žrtvam nacističnega nasilja, ampak tudi nam samim. Proti slovenskemu boju za jezik, kulturo in naš obstanek. Proti človeškemu dostojanstvu. Proti slovenski državi in zato je to dejanje, ki ga moramo kot družba najostreje obsoditi. Nikoli več!« je zapisala ministrica.

Kakor so sporočili iz Levice v izjavi za javnost, gre za zavestno provokacijo in poveličevanje ideologije, ki je prinesla smrt, razdejanje in trpljenje milijonom ljudi po svetu, tudi v Sloveniji. Takšna dejanja niso »mladostniški vandalizem« ali »mnenje«, temveč odkrito širjenje nacističnih simbolov in sovraštva.

»Dražgoše so simbol upora proti fašizmu in nacizmu. So kraj poguma, solidarnosti in žrtve. Skrunitev spomenika ni napad le na kamen, je napad na temeljne vrednote, na zgodovinski spomin in na dostojanstvo vseh, ki so se uprli okupatorju. V Levici smo v podobnih primerih že vložili kazensko ovadbo zaradi poveličevanja nacizma in spodbujanja sovraštva in to bomo storili znova, če bodo pristojni organi ostali pasivni. Pričakujemo hitro in odločno ukrepanje pristojnih,« so še zapisali.

Spomenik dražgoški bitki

Naselje Dražgoše je znano po bitki iz druge svetovne vojne med Nemci in partizani iz Cankarjevega bataljona, ki je potekala med 9. in 11. januarjem 1942. Nemci so po koncu bojev vas požgali, ustrelili talce, preostale pa izgnali. V spomin na ta dogodek so leta 1976 postavili spomenik na mestu, ki ga je videti daleč iz doline.

Spomenik v Dražgošah simbolizira pogum, trpljenje civilnih žrtev in nacistične zločine nad Slovenci, opozarja ministrica. FOTO: Jože Suhadolnik

V spodnjem delu spomenika je prostor s spominsko ploščo in z reliefi okrašeno bronasto kostnico s posmrtnimi ostanki dražgoških žrtev. Pri sestopu do spomenika je v polkrogu narejen mozaik Ive Šubica s prizori dražgoške bitke in bitke na Mošenjski planini, kamor se je Cankarjev bataljon umaknil.