Drogo je prodajal med prostimi izhodi iz zapora

Kriminalisti so prišli na sled združbi, ki se je na območju Posavja ukvarjala s preprodajo drog. Sledi so vodile v Ljubljano, kjer so prijeli tudi dobavitelja. Kot so včeraj pojasnili na Policijski upravi Novo mesto, so po zaključeni preiskavi spisali ovadbe zoper enajst osumljencev, in sicer zaradi več kaznivih dejanj, saj so med številnimi hišnimi preiskavami našli tudi orožje in ukraden motor.

Zahtevna in obsežna kriminalistična preiskava je trajala leto in pol.

»Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so zaključili z obsežno preiskavo hudodelske združbe, ki se je ukvarjala z izvrševanjem kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. V preiskavi so več osumljencem odvzeli prostost, zasegli so prepovedano drogo, orožje in ukradeno motorno kolo,« je okoliščine preiskave pojasnil Matjaž Štern, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto.

»Novomeški kriminalisti so v času preiskave zbrali dokaze, da je na območju Posavja od začetka leta 2022 delovala hudodelska združba, ki se je ukvarjala z izvrševanjem kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Vodilna člana hudodelske združbe sta bila 27-letni in 21-letni osumljenec iz Posavja,« je povedal Štern. Različne droge – kokain, konopljo, amfetamine in MDMA – sta kupovala pri različnih dobaviteljih na območju Slovenije, predvsem v Ljubljani, smo izvedeli. Drogo sta nato prodajala končnim odjemalcem preko dveh mrež prekupčevalcev, prav tako članov hudodelske združbe. Na ta način so si člani hudodelske združbe po besedah Šterna ustvarili veliko protipravno premoženjsko korist.

Uporabili prikrite preiskovalne ukrepe

Štern je dejal, da je šlo v tem primeru za zahtevno in obsežno kriminalistično preiskavo, ki je trajala leto in pol, poleg klasičnih metod dela pa so uporabili tudi prikrite preiskovalne ukrepe. Zaključna akcija pa se je po njegovih besedah odvila v torek, ko so novomeški kriminalisti na območju Krškega, Sevnice, Novega mesta, Ljubljane in Maribora potrkali na številna vrata osumljencev.

Zasegli so tudi orožje. FOTO: PU Novo mesto

Tega dne so skupaj opravili 25 hišnih preiskav pri kar 27 osumljencih. »Večina osumljencev je povratnikov tovrstnih kaznivih dejanj. Eden izmed osumljencev je na prestajanju večletne zaporne kazni in je kazniva dejanja izvrševal, ko je imel prost izhod,« je še pojasnil.

Policisti so nato enajstim osumljencem, starim med 21 in 66 let, odvzeli prostost in zanje odredili policijsko pridržanje. Med njimi so tudi štirje osumljenci z območja Ljubljane, od katerih sta vodilna člana hudodelske združbe odkupovala prepovedano drogo. Med izvedbo hišnih preiskav so v zaključni akciji zasegli dva kosa orožja s strelivom, denar, elektronske naprave, okoli 100 gramov heroina, 30 gramov kokaina, 92 tablet ekstazija in 10 gramov konoplje. Pri enem izmed osumljencev z območja PU Ljubljana so našli in zasegli tudi ukradeno motorno kolo, ki ga bodo vrnili lastniku.

Kot so še pojasnili na novomeški policijski upravi, za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami kazenski zakonik določa kazen zapora od enega do desetih let, če pa je dejanje storjeno v hudodelski združbi, pa kazen zapora od petih do petnajstih let.