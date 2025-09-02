  • Delo d.o.o.
    Črna kronika

    Družba na Celjskem ob popoplavni obnovi nezakonito do 3,2 milijona evrov

    Gospodarska družba je v vlogi navedla, da je na njenih strojih in opremi nastalo za več kot tri milijone evrov škode, a teh strojev in opreme sploh ni imela.
    R. I.
    2. 9. 2025 | 14:48
    2. 9. 2025 | 15:02
    2:11
    Celjski kriminalisti so prejšnji teden zaključili preiskavo goljufije pri pridobivanju javnih sredstev, povezanih z dodeljevanjem državne pomoči gospodarski družbi z območja Policijske uprave Celje po katastrofalnih poplavah v letu 2023, so sporočili celjski policisti.

    Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Celju.

    Kot so navedli, je preiskava potekala zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je osumljena oseba iz gospodarske družbe storila kaznivo dejanje goljufije. Da bi gospodarski družbi pridobila protipravno premoženjsko korist, je v vlogi pristojnemu ministrstvu podala lažne podatke.

    Prikazala je namreč, da je zaradi posledic poplav v avgustu 2023 na strojih in opremi nastalo za več kot tri milijone evrov škode. S tem je zaposlene na ministrstvu preslepila, da so ji pomoč odobrili in izplačali. S stroji in opremo, v višini za katero je pridobila državno pomoč, družba nikoli ni razpolagala.

    Pri goljufiji je osumljeni osebi iz gospodarske družbe pomoč nudila druga osumljena oseba, ki je izdelala lažno cenilno poročilo, v katerem je bilo prikazano, da je družbi nastala škoda na strojih in opremi v navedeni višini, kar se dejansko ni zgodilo.

    Celjski kriminalisti so zaradi navedenega julija letos na sedežih treh pravnih oseb opravili 11 hišnih in dve osebni preiskavi.

    Konec prejšnjega tedna so dve fizični in eno pravno osebo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije po členu 211/3 KZ-1. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let.

    goljufija policija Celje hišne preiskave

