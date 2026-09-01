Družina 14 let dokazovala, da je 44-letnik umrl zaradi zdravniške malomarnosti

»Osebnih in družinskih stvari praviloma ne delim javno. Danes pa čutim, da moram zapisati nekaj, na kar je naša družina čakala dolgih 14 let,« se glasi zapis na družbenem omrežju Facebook, ki ga je podelil Mihael Cigler, predsednik Združenja za zakonito lobiranje Slovenije, od prejšnjega meseca pa tudi predsednik Zveze organizacij pacientov Slovenije. »Prejeli smo sodno odločbo, s katero je bilo ugotovljeno in potrjeno, da je bila pri smrti mojega brata Igorja storjena zdravniška napaka in da je šlo za smrt iz malomarnosti,« je zapisal Cigler in dodal, da očeta, brata, sina in partnerja nobena sodna odločba svojcem ne bo povrnila. »Prav tako ne more izbrisati vseh let, bolečine, vprašanj, dvomov in občutka, da se moramo za resnico vedno znova boriti. Toda danes je pravica vendarle dosegla ...