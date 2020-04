Družina Mikek potrebuje nov dom 

Pomoč družini Mikek



Nakažete jo lahko na račun, številka SI56 6100 0001 8539 472, sklic 14042020, pripis Pomoč družini Mikek.



Pomagate lahko tudi tako, da na številko 1919 pošljete sms z besedo DOM ali DOM5.

Z gradbenimi stroji še odstranjujejo posledice požara. FOTO: Maja Stropnik

Slovenj Gradec – Po požaru, ki je v minulem tednu povsem uničil dom šestčlanske družine Mikek iz Spodnjega Razborja, je Rdeči križ Slovenije, območno združenje Slovenj Gradec začel akcijo zbiranja finančnih sredstev za gradnjo nove hiše.Sekretarka območne organizacije Rdečega križa v Slovenj Gradcuje povedala, da ljudje že pomagajo. Na poseben račun, ki so ga odprli za pomoč družini, je darovalo že 69 posameznikov, donacije napovedujejo tudi nekatera podjetja.»Prostovoljne prispevke za pomoč družini na terenu zbirajo tudi prostovoljci Rdečega križa iz Razborja, člani tamkajšnjega kulturnega društva in vaške skupnosti. Tudi oni bodo denar, ki ga bodo zbrali, nakazali na račun, s katerega se bodo plačevali računi za gradnjo hiše,« je napovedala Anka Matvoz.Družina, ki se je nastanila pri sorodnikih, je trenutno preskrbljena z najnujnejšimi oblačili, obutvijo in hrano. Vse dobre ljudi, ki želijo darovati kose pohištva, vzmetnice, posteljnino, posodo in še kaj, kar bo družini kasneje prišlo prav, naprošajo, naj z donacijami počakajo, saj Mikekovi stvari nimajo kam odložiti., domačinka iz Spodnega Razborja pravi, da je družina zaradi požara, do katerega naj bi prišlo zaradi poškodovane električne napeljave, zelo prizadeta. Najbolj otroka, ki obiskujeta prvi in tretji razred.