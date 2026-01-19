Družini v Dražencih našli nadomestno nastanitev

Po nedeljski hudi tragediji v Dražencih, ko je v požaru v stanovanjski hiši umrl petletni otrok, triletnika pa zdravijo v mariborski bolnišnici, so svojcem na pomoč priskočili tudi v občini Hajdina. Kot je za STA povedal župan Stanko Glažar, so družini že zagotovili nadomestno bivališče, saj njihova hiša po požaru ni primerna za bivanje.

Policija vzrok požara še vedno preiskuje, so pa na Policijski upravi Maribor povedali, da je po zadnjih informacijah triletnik še vedno življenjsko ogrožen oziroma je njegovo zdravstveno stanje resno.

V hajdinski občini so se po besedah župana Glažarja že v nedeljo takoj po tragičnem dogodku organizirali in naredili štab, v katerem je vsak poskrbel za svoje področje, hiša pa po požaru do sanacije zagotovo ne bo uporabna. »Nadomestno namestitev za družino imamo zagotovljeno, danes bomo prek občinskega Rdečega križa odprli transakcijski račun, tako da bodo mogoče tudi donacije. Za osnovna finančna sredstva bomo tudi poskrbeli, tako da kolikor v teh razmerah lahko pomagamo, bomo tudi naredili,« je dejal župan Hajdine. Prizadeta družina je po županovih navedbah noč preživela pri sorodnikih.

Glažar je pri tem družini izrekel sožalje in povedal, da gre za veliko tragedijo, ne le za družino in Dražence, pač pa celotno občino. Pri tem je izrazil upanje, da bo poškodovani otrok čim prej okreval.