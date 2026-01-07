Pitbul napadel 13-mesečnega dojenčka

Trinajstmesečnega dojenčka iz mesta Scafati v Italiji je ugriznil družinski pitbul. Otroka so nemudoma operirali v neapeljski bolnišnici Santobono. Ansa.it poroča, da dojenček ni v smrtni nevarnosti.

Policija preiskuje kraj nesreče, da bi ugotovila, zakaj je pes ugriznil otroka, čeprav sta živela v istem gospodinjstvu. Pes je trenutno pri lokalni veterinarski službi. Na nesrečo se je odzval tudi župan Scafatija Pasquale Aliberti in komentiral, da bi bilo treba uvesti zakonodajo, ki jasneje določa merila za posvojitev in oskrbo psov, še posebej pasem, kot je pitbul.