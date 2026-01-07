  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Pitbul napadel 13-mesečnega dojenčka

    Otroka je ugriznil v desno lice, a ta ni v smrtni nevarnosti.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock 
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock 
    Mi. J.
    7. 1. 2026 | 15:32
    7. 1. 2026 | 15:44
    1:02
    A+A-

    Trinajstmesečnega dojenčka iz mesta Scafati v Italiji je ugriznil družinski pitbul. Otroka so nemudoma operirali v neapeljski bolnišnici Santobono. Ansa.it poroča, da dojenček ni v smrtni nevarnosti.

    image_alt
    Psa na Dravskem polju ubila žensko, medved pri Škofljici eno hudo poškodoval

    Policija preiskuje kraj nesreče, da bi ugotovila, zakaj je pes ugriznil otroka, čeprav sta živela v istem gospodinjstvu. Pes je trenutno pri lokalni veterinarski službi. Na nesrečo se je odzval tudi župan Scafatija Pasquale Aliberti in komentiral, da bi bilo treba uvesti zakonodajo, ki jasneje določa merila za posvojitev in oskrbo psov, še posebej pasem, kot je pitbul.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko tudi legendarni Avstrijec v slovenščini sname klobuk pred Prevcem

    Domen Prevc je na najboljši poti, da kot tretji slovenski smučarski skakalec po Primožu Peterki in bratu Petru Prevcu osvoji lovoriko na novoletni turneji.
    Miha Šimnovec 6. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    pitbulpesnapad

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Glasba
    Festival Ljubljana

    9. Zimski festival: Povezovanje umetnosti in ustvarjalnih moči

    Dogajanje na Zimskem festivalu bo tokrat trajalo dlje, odprla ga bo izvedba dramske simfonije Romeo in Julija Hectorja Berlioza.
    Nina Gostiša 7. 1. 2026 | 16:57
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Zadeva TTI

    Časar bi raje, da mu ne bi sodili v Kopru

    Sodišče je obravnavo moralo preklicati. Časarjeva obramba je namreč predlagala prenos krajevne pristojnosti na drugo sodišče.
    7. 1. 2026 | 16:40
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Višje sodišče

    Tridesetletna zaporna kazen za sostorilstvo pri umoru je obstala

    Sodba pravnomočna: Sodišče potrdilo sodbo Tomažu Arkliniču za sostorilstvo pri umoru žene.
    7. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Finančne mahinacije

    Novo razkritje: Venezuela je v petih letih v Švico pripeljala 127 ton zlata

    Švicarske oblasti teh podatkov prej niso javno objavljale, kar je v skladu z dolgoletno tradicijo finančne diskretnosti države.
    7. 1. 2026 | 15:52
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Pitbul napadel 13-mesečnega dojenčka

    Otroka je ugriznil v desno lice, a ta ni v smrtni nevarnosti.
    7. 1. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Višje sodišče

    Tridesetletna zaporna kazen za sostorilstvo pri umoru je obstala

    Sodba pravnomočna: Sodišče potrdilo sodbo Tomažu Arkliniču za sostorilstvo pri umoru žene.
    7. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Finančne mahinacije

    Novo razkritje: Venezuela je v petih letih v Švico pripeljala 127 ton zlata

    Švicarske oblasti teh podatkov prej niso javno objavljale, kar je v skladu z dolgoletno tradicijo finančne diskretnosti države.
    7. 1. 2026 | 15:52
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Pitbul napadel 13-mesečnega dojenčka

    Otroka je ugriznil v desno lice, a ta ni v smrtni nevarnosti.
    7. 1. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo