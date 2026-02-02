Družinski spor: 43-letnik ubil svaka pred očmi njegovih otrok

V soboto se je v Bojancih, naselju v občini Črnomelj, zgodil uboj. Po neuradnih informacijah je 43-letnik iz mesta Novi Grad v BiH z ženo in dvema otrokoma prišel na obisk k sestri. Tam ga je menda ustrelil sestrin mož oziroma njegov svak, ki je sicer tudi lovec. Policija, ki je glede podrobnosti kaznivega dejanja za zdaj skopa z informacijami, osumljenca še vedno išče.

Javnost se le obvestili, da je Policijska postaja Črnomelj 31. januarja zvečer obravnavala kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Po storjenem dejanju je osumljenec peš pobegnil, policisti in kriminalisti pa od takrat izvajajo intenzivne aktivnosti za njegovo izsleditev.

Policisti uporabljajo vse razpoložljive sile, vključno z droni, da bi ga našli. Osumljenec je star 44 let, visok približno 185 centimetrov in srednje postave. Ko je odšel od doma v Bojancih, je nosil temno zelene hlače.

Po do zdaj znanih podatkih je nepredvidljiv in bi bil lahko nevaren, zato policija poziva vse, ki bi ga opazili, naj se mu ne približujejo, ampak nemudoma obvestijo policiste na številko 113. Prav tako policija prosi vse, ki imajo informacije o njegovem gibanju, da to sporočijo organom pregona.

Policija poziva tudi osumljenca, da se zaradi razjasnitve vseh okoliščin dogodka sam zglasi na najbližji policijski postaji ali pokliče na številko 113, je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostjo Policijske uprave Novo mesto.