Državljan Eritreje zaradi poskusa uboja ženske obsojen na štiri leta zapora

Ljubljansko okrožno sodišče je državljana Eritreje Coca Filipa Faragalo zaradi poskusa uboja ženske, ki jo je novembra 2022 zabodel v Plečnikovem podhodu, obsodilo na štiri leta zapora. Po prestani zaporni kazni bo za pet let izgnan iz Slovenije, a izgona po poročanju medijev najverjetneje ne bo mogoče izpeljati.

Ljubljanska okrožna sodnica Katarina Gabrijel Muhič je po poročanju Dnevnika v torek na sodišču dejala, da sodišče z obsodbo upošteva predlog tožilstva. To je sicer za Faragalo predlagalo višjo kazen, osem let in deset mesecev zapora, vendar je sodni senat pri višini kazni upošteval mnenje izvedenca za psihiatrijo, ki je ugotovil, da ima Faragala težave z empatijo in težko nadzoruje svoje impulze, posledice za zabodeno žrtev pa so danes minimalne.

Sodba še ni pravnomočna, nanjo pa se lahko pritožita tako tožilstvo kot tudi obramba, poroča Dnevnik.

Zagovornik obtoženega Tomaž Pulko je v zaključnem govoru dejal, da je ženska, ki jo je Faragala napadel, konfliktna oseba. Zatrdil je, da jo je obsojeni zabodel samo enkrat, češ da »če bi jo hotel ubiti, bi jo zabodel večkrat«.

Ocenil je, da je obtoženi zagrešil kvečjemu kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe, za katero je predpisana nižja kazen kot za kaznivo dejanje poskusa uboja.

Eritrejec se s predlagano kaznijo ne strinja

Faragala je po poročanju Dnevnika na sodišču dejal, da se s predlagano kaznijo osem let zapora ne strinja, ter krivdo zanikal. Sodišče pa je v obrazložitvi sodbe navedlo, da so na rezilu njegovega noža našli sledi krvi oškodovanke.

Predsednica senata okrožnega sodišča Katarina Gabrijel Muhič je obrazložila tudi kazen izgona za pet let, ki je po njenem mnenju primerna, saj je policija Faragalo obravnavala že večkrat. Po odsluženi kazni ga bo Republika Slovenija poskušala izgnati, ni pa nujno, da bo res zapustil državo. Pred leti je bil namreč že obsojen na izgon, vendar je zunanje ministrstvo zaradi kršenja človekovih pravic v njegovi domovini tega odsvetovalo.