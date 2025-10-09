  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Državljan ZDA umrl na poti na Triglav

    Pohodnik je z zelo zahtevne planinske poti čez Plemenice zdrsnil v globino.
    Truplo so našli pod Triglavom na višini 1900 metrov. FOTO: Igor Mali
    Truplo so našli pod Triglavom na višini 1900 metrov. FOTO: Igor Mali
    M. B.
    9. 10. 2025 | 16:04
    9. 10. 2025 | 16:25
    1:38
    Svojci so včeraj obvestili policijo, da pogrešajo 21-letnega pohodnika, sicer državljana Združenih držav Amerike, ki se je v času obiska Slovenije odpravil v visokogorje. Policisti so ugotovili, da je pohodnik v soboto, 4. oktobra 2025, okoli 13. ure, iz doline Vrata odšel proti Triglavu, od koder se ni več vrnil.

    Tragedije v gorah: tanka meja med življenjem in smrtjo

    Včeraj je na območje Triglava poletela posadka policijskega helikopterja, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote in gorski reševalec GRS Mojstrana, vendar pogrešanega niso našli, so sporočili s policijske uprave Kranj.

    Z iskalno akcijo so nadaljevali danes dopoldne, ko je posadka policijskega helikopterja na območju Triglava, na nadmorski višini okoli 1.900 metrov, našla moško truplo.

    Vse kaže, da je pohodnik z zelo zahtevne planinske poti čez Plemenice zdrsnil v globino in zaradi hudih poškodb na kraju umrl, menijo policisti.

    Truplo so s helikopterjem prepeljali v dolino. Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

    Policisti opozarjajo, da je v visokogorju še vedno snežna odeja, zaradi katere je potrebna izredna previdnost.

    Več iz teme

    Triglavgorska nesrečanesreča v gorah

