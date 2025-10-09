Državljan ZDA umrl na poti na Triglav

Svojci so včeraj obvestili policijo, da pogrešajo 21-letnega pohodnika, sicer državljana Združenih držav Amerike, ki se je v času obiska Slovenije odpravil v visokogorje. Policisti so ugotovili, da je pohodnik v soboto, 4. oktobra 2025, okoli 13. ure, iz doline Vrata odšel proti Triglavu, od koder se ni več vrnil.

Včeraj je na območje Triglava poletela posadka policijskega helikopterja, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote in gorski reševalec GRS Mojstrana, vendar pogrešanega niso našli, so sporočili s policijske uprave Kranj.

Z iskalno akcijo so nadaljevali danes dopoldne, ko je posadka policijskega helikopterja na območju Triglava, na nadmorski višini okoli 1.900 metrov, našla moško truplo.

Vse kaže, da je pohodnik z zelo zahtevne planinske poti čez Plemenice zdrsnil v globino in zaradi hudih poškodb na kraju umrl, menijo policisti.

Truplo so s helikopterjem prepeljali v dolino. Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

Policisti opozarjajo, da je v visokogorju še vedno snežna odeja, zaradi katere je potrebna izredna previdnost.