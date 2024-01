Državljana Slovenije in BiH na Hrvaškem ujeli med poskusom tihotapljenja droge

Hrvaška mejna policija je ob koncu leta na meji z Bosno in Hercegovino pridržala 32-letna državljana Slovenije in BiH zaradi poskusa tihotapljenja droge, so v torek sporočili iz siško-moslavške policijske uprave. Na Hrvaško sta poskušala pretihotapiti 797 gramov droge MDMA, o kateri sta med mejnim nadzorom trdila, da je čaj.

Hrvaška policija je sporočila, da je v petek na mejni prehod Hrvatska Kostajnica z osebnim avtomobilom slovenske registracije pripeljal 32-letni Slovenec. V vozilu je bil kot sopotnik tudi 32-letni državljan BiH.

Med mejnim nadzorom sta 32-letnika izjavila, da prevažata čaj. Policija je med kriminalistično preiskavo ugotovila, da gre za drogo MDMA oziroma ekstazi, ki sta jo nameravala preprodajati. Oba so pridržali zaradi suma kaznivega dejanja nezakonite proizvodnje in trgovine z drogami ter ju priprli.