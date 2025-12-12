  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Državljanka Kosova brez dovoljenja izvajala estetske posege

    V okviru hišne preiskave so zasegli 133 različnih ampul polnil in botoksa, vitamina B12 in tekočine za injiciranje za topljenje maščob.
    FOTO: Policija
    Galerija
    FOTO: Policija
    STA
    12. 12. 2025 | 14:02
    12. 12. 2025 | 15:16
    5:30
    A+A-

    Državljanka Kosova je v najetem stanovanju v Mariboru izvajala estetske posege apliciranja polnil in botoksa brez dovoljenja ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti in brez dovoljenja za opravljanje zdravniške službe, so ugotovili v hišni preiskavi. Pri tem sta ji pomagali državljanki Kosova. Kršiteljicam so izrekli več glob.

    image_alt
    K frizerki, h kozmetičarki, pa še po polnejše ustnice

    Zdravstvena inšpektorica Andreja Mojškrc je na današnji novinarski konferenci dejala, da so policija, finančna uprava in zdravstveni inšpektorat v okviru skupne akcije preprečili nezakonito izvajanje zdravstvene dejavnosti tujih državljank na območju Maribora.

    Inšpektorat je na podlagi anonimne prijave oglaševanja estetskih posegov s polnili in botoksom na družbenem omrežju pri Okrajnem sodišču v Mariboru pridobil odredbo za izvedbo hišne preiskave v stanovanjskih prostorih. Iz objav so ugotovili, da je kršiteljica uporabnikom ponujala botoks tretmaje po akcijskih cenah. Opravljanje zdravstvenih storitev vbrizgavanja dermalnih polnil na območju Maribora je začela v lanskem letu.

    FOTO: Policija
    FOTO: Policija

    Ugotovili so, da je kršiteljica v nasprotju z zakonom o zdravstveni dejavnosti opravljala zdravstveno dejavnost brez dovoljenja ministrstva za zdravje in prav tako ni izpolnjevala pogojev za samostojno opravljanje zdravniške službe po zakonu o zdravniški službi.

    Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi obdolžilnega predloga zdravstvenega inšpektorata spoznalo, da je kršiteljica odgovorna za prekršek opravljanja zdravstvene dejavnosti brez dovoljenja ter samostojnega opravljanja zdravniške službe brez izpolnjevanja pogojev iz zakona. Kršiteljici je sodišče izreklo globo v višini 1250 evrov, je povedala.

    Nedovoljeno oglaševanje, delo in zaposlovanje na črno

    V preiskavi so sodelovali uslužbenci Finančne uprave RS (Furs), ki so zaznali več kršitev, med drugim nedovoljeno oglaševanje, delo na črno in zaposlovanje na črno, je pojasnil direktor Finančnega urada Maribor Marko Horvat. »Kosovska državljanka brez ustrezne registracije je opravljala zdravstveno dejavnost, pri tem pa je zaposlovala tudi druge osebe tretjih držav, prav tako kosovske državljane, ki so zanjo delali na črno,« je povedal. Kršiteljicam so izdali plačilne naloge v skupni višini 2500 evrov, jim odvzeli plačila za opravljene storitve v višini 600 evrov in predmete, ki so jih uporabljale.

    Nepravilen način apliciranja polnil lahko med drugim povzroči bakterijsko, virusno ali glivično okužbo kože. FOTO: Arhiv Dela
    Nepravilen način apliciranja polnil lahko med drugim povzroči bakterijsko, virusno ali glivično okužbo kože. FOTO: Arhiv Dela

    Vodja sektorja uniformirane policije Policijske uprave Maribor Aleš Hanžekovič je dodal, da so policisti v ponedeljek na podlagi odredbe opravili hišno preiskavo v enem od stanovanj na območju Maribora in zasegli več različnih predmetov. Eno od državljank Kosova so v ponedeljek privedli na zaslišanje pred Okrajno sodišče v Mariboru. Prejela je tudi globo v višini 800 evrov po zakonu o tujcih, saj ni imela dovoljenja za prebivanje v Sloveniji, in odločbo o prostovoljni vrnitvi.

    Druga tujka je prav tako prejela globo v višini 800 evrov in odločbo o prostovoljni vrnitvi, tretja pa je prejela plačilni nalog v višini 2000 evrov, saj je drugima tujkama omogočila in pomagala, da sta nezakonito vstopili na ozemlje Slovenije in tu prebivali, je dodal.

    Po besedah Mojškrčeve je posege izvajala državljanka Kosova, ki je doktorica dentalne medicine, vendar ni bila vpisana v register v Sloveniji. Drugi dve državljanki Kosova nista izvajali zdravstvene dejavnosti. Ena je izvajala kozmetično dejavnost, druga pa je bila organizatorka.

    Nepravilna uporaba predstavlja veliko tveganje za zdravje

    V okviru hišne preiskave so zasegli 133 različnih ampul polnil in botoksa, vitamina B12 in tekočine za injiciranje za topljenja maščob na posameznih delih telesa. »Vsi zaseženi izdelki sodijo v kategorijo zdravil oziroma medicinskih pripomočkov in zato ob nepravilni uporabi lahko predstavljajo visoko tveganje za zdravje uporabnikov,« je opozorila Andreja Mojškrc.

    Poudarila je, da apliciranje polnil in botoksa lahko izvajajo samo usposobljeni zdravniki z veljavno licenco in ustreznim znanjem iz dodatnih izobraževanj, ki omogočajo prepoznavanje morebitnih stranskih učinkov in njihovo obvladovanje. Nepravilni način apliciranja polnil lahko povzroči bakterijsko, virusno ali glivično okužbo kože, pojav izboklin, ki nastajajo zaradi površinskega injiciranja, na nekaterih mestih pa lahko povzroči tudi trajno otekanje.

    Najbolj nevarni stranski učinki, ki nastanejo zaradi nepravilnega apliciranja, lahko povzročijo delno ali popolno slepoto ter zapore v venah ali arterijah in odmiranje kože. »Zdravstveni inšpektorat zato uporabnike estetskih tretmajev, med katere sodi tudi vbrizgavanje botoksa in polnil, opozarja, da gre v navedenih primerih za zdravstvene storitve, te pa lahko izvajajo le ustrezno usposobljeni zdravniki z veljavno licenco in v prostorih, za katere je bilo izdano dovoljenje ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti,« je še opozorila.

    policija zdravstvo hišne preiskave estetski posegi botoks inšpekcija

    Novice  |  Črna kronika
    Sodišče v Novem mestu

    Osumljeni za umor Šutarja izpuščen iz pripora

    Vsaj pet prič naj bi pred sodnikom izjavilo, da napadalec ni osumljeni 21-letnik. Pravi napadalec naj bi bil mladoletni Rom, njegov bratranec.
    12. 12. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    KZS

    Matej Erjavec si želi nov mandat, podpira tudi selektorja Sekulića

    Predsednik Košarkarske zveze Slovenije bo kandidiral za nov mandat. V Slovenijo si želi pripeljati zvezdnika iz Los Angeles Lakers.
    12. 12. 2025 | 14:51
    Preberite več
