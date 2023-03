Državo toži, ker se je v zaporu okužil s koronavirusom

V nadaljevanju preberite:

Srpak trenutno prestaja osemletno zaporno kazen, na katero je bil obsojen v Avstriji in se mu počasi izteka, na polodprtem oddelku pa ima že odobrene proste izhode. »Drogo sem peljal iz Slovenije v München, ustavili so me na meji in mamila našli v blatniku avtomobila,« pove v klepetu pred sodno dvorano. A to ni bila njegova prva obsodba zaradi droge, pri nas je bil 2007 obsojen na devet let zapora.

Tudi njegova tožba proti državi ni prva. Že leta 2010 je tožil državo zaradi nehumanega prestajanja zaporne kazni, zahteval je 4000 evrov zaradi nečloveškega, ponižujočega in neživljenjskega ravnanja, a je tožbo izgubil. Tri leta pozneje je izgubil tudi tožbo zoper ljubljanskega odvetnika Emila Zakonjška.