Državo toži zaradi policistove grobosti med postopkom

Janez Kremzer s tožbo zahteva izplačilo odškodnine v višini 39.500 evrov za nepremoženjsko in premoženjsko škodo, ker je policist Vran, zoper njega sprožil več postopkov, ki so trajali več let in je zaradi tega Kremzerju nastala tudi poslovna škoda, saj je samostojni podjetnik. Za duševne bolečine zaradi razžalitve njegovega dobrega imena, strahu, ki ga je pretrpel, posega v pravico do zasebnosti, dostojanstva in domnevne nedolžnosti zahteva 29.500 evrov, za povzročeno premoženjsko škodo pa 10.000.

Policistka Brvarjeva je, ko je bila pred dnevi v zvezi z dogodkom kot priča zaslišana na ljubljanskem okrožnem sodišču, povedala še, da takrat ni vedela, da je bil v času intervencije policist Vran v intimnem razmerju z življenjsko sopotnico Kremzerja. Se pa Vran, kot je poudarila, na tej intervenciji ni obnašal prav nič drugače kot na drugih intervencijah, na katerih sta bila skupaj.