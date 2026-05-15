Drzna tatvina na območju Medvod, storilca s kraja odpeljala z belim karavanom

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da je prišlo včeraj ob 11.30 na območju Medvod do drzne tatvine. Neznani storilec je na domu zamotili starejšega oškodovanca s pogovorom o izvedbi gradbenih del. Drug storilec je med tem iz hiše odtujili nakit ter denar in tako lastnika oškodoval za nekaj tisoč evrov.

S kraja sta se storilca odpeljala z belim karavanom. Kot so navedli policisti, je bil eden od storilcev moški, oblečen v delavski kombinezon svetlo modre barve z rumenimi žepi. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Ob tem policija poudarja, da storilci drzne tatvine izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so jih okradli.

Pozor: bodite previdni

Ne glede na opozorila o tem, tudi v medijih, policija opaža, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve so predvsem starejši občani.

Storilci žrtev zamotijo s pogovorom, pretvarjajo se, da so bodisi serviserji bodisi da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov itd. S tem jih zvabijo iz hiše oz. nje, tako da je nimajo več pod nadzorom.

Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci kraj nato zapustijo hišo, tisti, ki pa je zamotil žrtev pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

Hišo zaklenite, tudi če greste le 'za vogal'

Občanom policija svetuje, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko jo zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb, od oblačil, govora in drugih posebnosti, kot tudi na vozilo, s katerim so se pripeljali. Torej znamko, barvo, tip vozila, registrsko številko.

V kolikor kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja priporočajo, da takoj obvestijo policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo.

V večini primerov so oškodovanci starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke in je teža dejanj zato še toliko večja. Svojce starejših oseb, sosede ali druge prosimo, da se o načinu izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj pogovorijo s starejšimi osebami in jim predstavijo opisan način delovanja storilcev ter preventivne ukrepe.