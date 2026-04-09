Petdesetletnika z motilcem signala kradla iz avtomobilov

V zadnjem tednu je policija prijela dva osumljenca, ki sta na parkirišču v Ljubljani vlomila v vozilo. Uporabila sta motilec signala za daljinsko zaklepanje, zaradi česar se vozilo ni zaklenilo, nato pa iz njega odtujila nekaj sto evrov, so sporočili s PU Ljubljana. Podobnih primerov naj bi bilo več, policija pa poziva k previdnosti.

Osumljenca, stara 50 in 56 let, so prijeli neposredno po storjenem kaznivem dejanju in odtujeno gotovino takoj vrnili oškodovanki. Ob kasneje opravljeni hišni preiskavi storilcev so zasegli elektronske naprave, motilce ter druge predmete, ki so bili nameščeni v ohišje elektronskih naprav iz proste prodaje.

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da sta osumljenca storila še najmanj tri podobna kazniva dejanja, v preteklosti pa sta bila za podobna dejanja že obravnavana in tudi obsojena. Preiskovalni sodnik je za 56-letnika odredil pripor, za 50-letnika pa sodno pridržanje. Za veliko tatvino lahko sodišče izreče tudi zaporno kazen do pet let.

Delovala sta na parkirišču pred nakupovalnim centrom. Fotografija je simbolična. FOTO: Dokumentacija Dela

Pri tem policija svetuje, naj občani v vozilih ne puščajo vrednejših in drugih predmetov, ki bi jih storilci tovrstnih kaznivih dejanj lahko ukradli, na primer ključev bivališč ali poštnih nabiralnikov, osebnih dokumentov ali podatkov o naslovu bivanja. Prav tako opozarjajo, da se vozniki prepričajo, ali se je vozilo res zaklenilo.

Policija še poziva, da če v okolici parkirišč opazite osebe, ki opazujejo vozila ali se kako drugače sumljivo obnašajo, o tem nemudoma obvestite policijo.