Duhovnik z območja Zadra zaradi pedofilije obtožen na slaba štiri leta zapora

Duhovnika z območja Zadra, ki je bil obtožen več kaznivih dejanj, povezanih s spolnim izkoriščanjem otrok, je občinsko sodišče v Zadru obsodilo na tri leta in deset mesecev zapora, so v sredo sporočili s sodišča. Zadrska nadškofija je duhovnika, ki se na sodbo lahko pritoži, že pred tem razrešila vseh duhovniških služb.

Duhovnika je sodišče obsodilo zaradi več kaznivih dejanj, med njimi seznanjanja otrok s pornografijo, izkoriščanja otrok za pornografijo in poskusa spolne zlorabe otroka, mlajšega od 15 let.

Po izreku sodbe, ki še ni pravnomočna, so mu zaradi nevarnosti ponovitve dejanja podaljšali pripor.

Zadrska nadškofija je v sredo sporočila, da so duhovniku že septembra lani prepovedali javno obhajanje zakramentov in blagoslovov ter obiskovanje krajev, kjer je deloval, julija letos pa so mu odvzeli tudi pooblastilo za opravljanje spovedi.

Po pravnomočnosti sodbe bodo izvedli tudi ustrezen cerkveni kazenski postopek, so še napovedali.

Pozvali k prijavi

Nadškofija je v sporočilu za javnost tudi ostro obsodila zlorabe otrok in izrazila sočutje z žrtvami. Obenem so pozvali vse, ki imajo informacije o zlorabah, naj jih nemudoma prijavijo pristojnim organom.