Dunaj: V streljanju najmanj dva mrtva, dva ranjena

V streljanju v dunajskem okrožju Leopoldstadt sta v torek zvečer umrli najmanj dve osebi, še dve pa sta bili ranjeni, od tega ena huje, je sporočila policija. Okoliščine incidenta so nejasne, domnevno ga je spodbudil družinski spor.

Po doslej znanih informacijah so bili policisti okoli 19.30 obveščeni o glasnem prepiru v enem od stanovanj večstanovanjske hiše v Leopoldstadtu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Ob prihodu na prizorišče so nagovorili 44-letnika, ki pa je vanje menda uperil pištolo. Po izmenjavi ognja je moški v avtomobilu pobegnil, nedolgo zatem so ga nedaleč stran našli mrtvega.

V stanovanju so medtem policisti našli truplo 44-letne ženske ter hudo poškodovano 24-letnico in 26-letnika, ki so ju prepeljali v bolnišnico. Stanje 24-letnice je menda kritično.

Natančne okoliščine incidenta še niso znane, predmet preiskave je tudi narava odnosa med pokojnico in domnevnim storilcem.