Dvaindvajsetletnik umrl v navzkrižnem ognju

Mirko Pilinger in Dejan Novak na današnjem predobravnavnem naroku na novomeškem okrožnem sodišču nista priznala krivde za strelski obračun v romskem naselju Brezje pri Novem mestu septembra lani, v katerem je umrl 22-letnik. Obtožnica ju bremeni umora, poskusa uboja in pomoči pri tem.

»To je pravi morilec. Če ne bo sodišče naredilo, kot je treba, ga dajte meni, mu bom jaz sodil, kot je on sodil mojemu sinu,« je bil po končanem predobravnavnem naroku vidno razburjen Miro B., oče umorjenega Sabostjana K. S prstom je pokazal na 26-letnega Mirka Pilingerja. On je morilec, je prepričan, to pa trdi tudi tožilstvo, ki Pilingerju očita umor in poskus uboja.

Tožilstvo obdolženca bremeni umora, poskusa uboja in pomoči pri tem. Sodišče mora odločiti o predlogu obrambe za izločitev dokazov. Starša pokojnega vložila premoženjskopravni zahtevek v višini 50 tisoč evrov.

A Pilinger, tako kot 20-letni Dejan Novak, ki ga obtožnica bremeni pomoči pri teh dveh dejanjih, krivde ne prizna. To pomeni, da se bo za dogodek, ki se je zgodil 3. septembra lani okoli desetih zvečer na regionalni cesti Mirna Peč–Novo mesto v največjem dolenjskem romskem naselju Žabjaku, začelo sojenje pred petčlanskim senatom, ki pa bo, kot kaže, maratonsko.

Ko je tožilka Barbara Prevolšek Rajić predstavila očitke iz obtožnice, sta ji zagovornika Adam Molan in Igor Grošelj takoj namignila, da ni treba povedati, kakšno kazen bi predlagala v primeru priznanja krivde, saj njuna varovanca krivdo odločno zavračata.

Če očitki iz obtožnice držijo, Pilingerju za umor grozi najmanj 15 let zapora, za drugo dejanje pa od pet do 15 let. Takšne kazni grozijo tudi Novaku, le da se ga, kot narekuje kazenski zakonik, sme kaznovati tudi mileje.

Na današnjem predobravnavnem naroku sta zagovornika predlagala zaslišanje več prič, med njimi tudi sodnih izvedencev, ki so pripravili izvedenska mnenja o dogodku, ter izvedbo rekonstrukcije dogajanja, saj naj bi se izpovedbe nekaterih prič razlikovale od ugotovitev iz preiskave. Predlagala sta tudi izločitev nekaterih dokazov. Sodnica Mojca Hode mora zdaj najprej odločiti o predlogih za izločitev dokazov, in ko bo odločitev pravnomočna, se bo sojenje lahko začelo.

A že zdajšnje izpovedi prič kažejo, da gre za dva tabora, ki isti dogodek navzkrižnega ognja opisujeta diametralno nasprotno, dogajanje pa je bilo zelo skrivnostno, saj je bilo na kraju dejanja več neznanih ljudi, po dogodku pa se ni nihče javil policiji, da bi pomagal razjasniti okoliščine.

Obtožena sta bila glede na očitke iz obtožbe osrednja udeleženca streljanja v naselju Brezje ob cesti Novo mesto–Mirna Peč, kjer je tisti večer potekala zabava. Ta se je končala predčasno, in sicer zaradi posredovanja policije, ki je prejela tri klice o preglasni glasbi. Ko se je zabava končala, je z nje zapeljal avtomobil znamke Seat, v katerem je bil 22-letni Sabostjan K., takoj za njim pa audi, ki ga je vozil Novak, v njem je bil tudi Pilinger. Po do zdaj predstavljenih ugotovitvah policije je audi zapeljal pred seata in mu tako preprečil nadaljnjo vožnjo. Nato je iz njega izstopil Pilinger in začel streljati na potnike v seatu, pri čemer naj bi bil glavna tarča 22-letnik.

Temu naj bi se hotel maščevati, ker si je dopisoval z njegovo partnerko in pri tem menda tudi grozil; Pilingerjeva žena se je menda hotela na tak način maščevati svojemu partnerju, ker naj bi jo varal, Pilingerja pa je to hudo razjezilo in je po romskem naselju že pred strelskim obračunom razlagal svoje namene – da ga bo ubil. Priložnost naj bi videl prav tisto soboto.

V medsebojnem streljanju, ki je sledilo, je 22-letnik zaradi poškodb umrl, ranjene pa so bile tri osebe, ena v seatu in dve v audiju. Starša pokojnega sta vložila premoženjskopravni zahtevek v višini 50 tisoč evrov.