    Črna kronika

    Osebi iz Slovenije ogoljufali EU: zlorabila sredstva za hlev in opremo

    Osumljenec je pridobil kmetijska sredstva Evropske unije s predložitvijo ponarejenega dokumenta.
    Goljufija naj bi se zgodila s sredstvi za gradnjo novega hleva. Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist/Delo
    Galerija
    Goljufija naj bi se zgodila s sredstvi za gradnjo novega hleva. Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist/Delo
    M. B.
    20. 2. 2026 | 10:35
    20. 2. 2026 | 11:35
    1:38
    A+A-

    Evropsko javno tožilstvo (EPPO) v Ljubljani je na okrožnem sodišču na Ptuju vložilo obtožnico zoper dve osebi, obtoženi ponarejanja javnih listin za goljufivo pridobitev kmetijskih sredstev Evropske unije, namenjenih podpori modernizacije kmetij, so sporočili z Evropskega javnega tožilstva.

    Goljufija naj bi se zgodila s sredstvi za gradnjo novega hleva in nakup opreme, ki jih do 75-odstotno sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

    image_alt
    Evropsko tožilstvo preiskuje Evropsko komisijo

    Po preiskavi je eden od osumljencev agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, pristojni za upravljanje in izplačevanje kmetijskih sredstev, predložil ponarejeno uporabno dovoljenje za stavbo. Dokument je bil namreč potreben za pridobitev izplačila sredstev.

    image_alt
    Evropsko tožilstvo odkrilo goljufije z maskami in 355.000 evrov subvencij

    Kriminalisti so ugotovili, da je ponaredek nastal s pomočjo drugega obtoženca, ki je zagotovil predloge uradnih dovoljenj, vedoč, da bo ponarejeni dokument nato uporabljen za goljufivo pridobitev javnih sredstev. Goljufija je Evropski uniji in Sloveniji povzročila škodo v višini približno 95.000 evrov.

    Če bosta obtožena spoznana za kriva, jima grozi od enega do osmih let zapora za subvencijsko goljufijo in do tri leta zapora za ponarejanje.

