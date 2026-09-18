E-skiroji vse večji problem: v nesrečah z njimi že štirje mrtvi

Električni skiroji so postali vsakdanji del prometa, za marsikoga pa tudi vse bolj moteči. Parkirani ali kar nametani so po pločnikih, njihovi uporabniki pa redno kršijo prometne predpise, opozarja Avto-moto zveza Slovenije (AMZS). Narašča tudi število nesreč, pogosto s hudimi posledicami, kaže statistika. Že njegove osnovne značilnosti – majhna kolesa, visoko težišče in hitrost do 25 kilometrov na uro – pomenijo, da je lahko robnik, luknja ali trenutek nepozornosti dovolj za padec. AMZS v najnovejši raziskavi opozarja, da se lahko povsem običajna kratka vožnja do trgovine v nekaj sekundah spremeni v resno nesrečo. Številke za Slovenijo so zgovorne. Leta 2021 je bilo v prometnih nesrečah z e-skiroji udeleženih 109 ljudi, leta 2025 pa že 310, kar pomeni, da se je njihovo število v štirih ...