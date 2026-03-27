Eksplozija bankomata razdejala trgovino Mercator

Po tem ko so neznanci pred dnevi z razstrelitvijo bankomata na trgovskem centru Jager v Turnišču okoli četrte ure zjutraj prebudili mnoge domačine, se je minulo noč približno ob isti uri nekaj podobnega pripetilo v Svetem Juriju v Slovenskih goricah.

Okoli 3.30 ure zjutraj so v središču kraja, kjer je pred skoraj 34 leti ustreljen dobrotnik iz Negove Ivan Kramberger, odjeknili dve močni eksploziji, kot so nam potrdili na PU Maribor.

Kot nam je sporočil očividec, ki se je zjutraj odpravil v trgovino, so nepridipravi »dodobra razdejali Mercatorjevo trgovino«. Sicer pa na mestu dogodka še poteka kriminalistična preiskava, pozneje bo znano več podatkov.