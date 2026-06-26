Eksplozija poškodovala stanovanjsko hišo v Cundrovcu

V Cundrovcu na območju Brežic je v noči na sredo prišlo do eksplozije v stanovanjski hiši. Policisti so bili o dogodku obveščeni v sredo, 25. junija, nekaj pred 8. uro.

Po dosedanjih ugotovitvah je do eksplozije prišlo ponoči. V njej se je poškodovala ena oseba, ki je po prvih informacijah utrpela lažje telesne poškodbe. Poškodovanca so oskrbeli.

Eksplozija je na stanovanjski hiši povzročila večjo materialno škodo. Policisti so opravili ogled kraja, zavarovali sledi ter nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin dogodka.