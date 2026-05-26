Epilog primera Šutar: Macedoni opozarja, da je kazen še vedno prenizka

Novomeški župan Gregor Macedoni je zadovoljen, da je postopek proti napadalcu na Aleša Šutarja dobil sodni epilog. Manj pa je zadovoljen s kaznijo. »Ne moremo spregledati, da je glede na predkaznovanost in težo kaznivega dejanja izrečena kazen nizka, kar ni najboljše sporočilo za reševanje tovrstne problematike v prihodnje,« je zapisal.

Macedoni je zadovoljen, da je postopek proti danes obsojenemu Samirju Šiljiću končan, posebej glede na številne postopkovne in procesne zaplete, ki so spremljali preiskavo tragičnega dogodka.

Pri tem je poudaril, da bodo rezultati pri urejanju romskih vprašanj »vidni šele, ko bo zagotovljena enakost pred zakonom za vse ter ko bodo vse ukrepe dosledno izvajali pristojni organi«.

Na Okrožnem sodišču v Novem mestu so namreč danes po sklenjenem sporazumu s tožilstvom o priznanju krivde izrekli kazen Šiljiću, obtoženemu napada in povzročitve smrti 48-letnega Novomeščana Šutarja. S tem je sodni epilog dobil tragični dogodek, ki je 25. oktobra lani pretresel Dolenjsko in Slovenijo.

Državna tožilka Nada Črnugelj je po razglasitvi sodbe poudarila, da je izrečena kazen, ki je bila dogovorjena s sporazumom o priznanju krivde, »najvišja glede na sodno prakso v zadnjih 16 letih«. In dodala: »Vse sankcije, izrečene po opravljenih glavnih obravnavah, so bile namreč nižje, kot je bila dogovorjena sankcija,« je dejala. Da je kazen primerna glede na sodno prakso, pa je ocenil tudi sodnik Peter Žnidaršič.