Na Ptuju so moškega, ki je grozil z jeklenko, obvladali

Na območju Ptuja poteka policijska intervencija v enem izmed stanovanjskih blokov zaradi groženj moškega v zvezi z uporabo plinske jeklenke. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj iz različnih enot, o dogodku je bil obveščen tudi policijski pogajalec.

Sporočilo so kasneje dopolnili z informacijo, da na kraju ni več neposredne nevarnosti za ljudi, saj so policisti policijske uprave Maribor moškega obvladali in preprečili nadaljnje ogrožanje življenja ljudi in povzročitev morebitne škode. Trenutno še poteka ogled kraja, oziroma stanovanja ter druge aktivnosti policistov.

Prej so zaradi zagotavljanja varnosti stanovalcev v stanovanjskem bloku izvedli tudi evakuacijo.