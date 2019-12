Pri gasilskem domu v Britofu je prišlo do eksplozije plina. Poteka evakuacija iz okoliških objektov, iz policijske uprave Kranj pa sporočajo, da je stanje pod nadzorom.



Na kraju so razpoložljive interventne službe. Zaradi varnosti je zaprto širše območje in cesta.



Ljudi opozarjajo, naj ne hodijo v bližino območja, saj je dostop nepooblaščenim osebam prepovedan.



Gre za prve podatke s kraja. Več sledi.