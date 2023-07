Evakuirali okrog 60 stanovalcev, štiri stanovanja neprimerna za bivanje

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili nekaj podrobnosti o sinočnjem požaru, ki se je razplamtel v enem od ljubljanskih stanovanjskih blokov. Zagorelo je sinoči ob 22. uri v bloku v Novih Jaršah v Clevelandski ulici.

Požarišče so gasilci sanirali okrog 3. ure zjutraj, policisti so zavarovali kraj dogodka, danes bodo začeli z ogledom kraja dogodka. Vzrok požara še ni znan, so pojasnili na PU Ljubljana.

Iz bloka so evakuirali okrog 60 stanovalcev, pri tem se ni nihče poškodoval. Reševalci so preventivno pregledali osebo, ki je bila ob dogajanju v šoku. Do jutra se je velika večina stanovalcev že lahko vrnila v svoje domove – razen v štiri stanovanja, ki zaradi posledic požara niso primerna za bivanje.

Na facebook strani Gasilske brigade Ljubljana pojasnjujejo, da so gasilci ob prihodu na kraj ugotovili, da gre za velik požar stanovanja v sedmem nadstropju, ki se širi na sosednje stanovanje, predvsem pa v ostrešje večstanovanjske stavbe. Gašenje pa je bilo zahtevno tudi zaradi višine, visoke temperature in možnosti zastrupitve.

Kot so zapisali, so požar v objektu hitro pogasili, velike težave pa je povzročal požar v ostrešju. Dokončno so požar pogasili okoli 0.30 ure. Po končanem gašenju pa so še približno eno uro izvajali požarno stražo.

V gašenju je sodelovalo tudi več prostovoljnih gasilskih društev, skupno 83 gasilcev s pomočjo 22 vozil.