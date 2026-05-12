Evropsko javno tožilstvo pet slovenskih podjetji sumi goljufije

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) v Ljubljani je na Okrožno sodišče v Mariboru vložilo obtožnico zoper pet podjetij in njihove zastopnike zaradi suma goljufije s sredstvi iz sklada za okrevanje in odpornost, namenjenimi za prilagajanje delovnih mest potrebam invalidov. Če bi bila podjetja na razpisu uspešna, bi prejela okoli 206.000 evrov.

Podjetja so v prijavi na javni razpis ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotavljala, da bo zanje samostojni podjetnik izvedel ukrepe v korist pri njih zaposlenim invalidom. Ministrstvo je ugotovilo, da bi lahko bil eden od dokumentov, s katerimi so podjetja dokazovala podjetnikove kompetence, ponarejen, zato je podalo prijavo na tožilstvo in podjetjem sredstev razpisa ni odobrilo, so danes sporočili iz EPPO.

Preiskavo je izvedla Policijska uprava Maribor, ki je dokaze med drugim zbirala s hišnimi preiskavami v prostorih osumljenih podjetij in pregledovanjem zaseženih elektronskih naprav.

Zastopnikom podjetij grozi kazen do petih let zapora, osumljencu za napeljevanje h kaznivemu dejanju, ki je obtožen storitve kvalificiranega kaznivega dejanja, pa do osem let zapora.