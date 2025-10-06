Fant udaril 82-letnika, ta je po padcu ponoči v bolnišnici umrl

Mlajša moška, eden je vozil e-skiro, in dekle svetlo rjavih dolgih las so v soboto zvečer na Savinjskem nabrežju v Celju srečali starejšega moškega. Eden od fantov je moškega udaril, tako da je ta padel, z glavo udaril ob tla in obležal. Poškodovanega 82-letnega moškega so nato z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ponoči umrl.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, preiskava poteka v smeri suma storitve kaznivega dejanja posebno hude telesne poškodbe. Na podlagi podatkov občana, ki je dogajanje videl, policija poziva mlajša fanta in dekle, da se zaradi razjasnitve vseh okoliščin oglasijo na Policijski postaji Celje.

Prav tako pozivajo očividce oziroma vse, ki o dejanju kar koli vedo, da pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.