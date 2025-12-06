Femicid v Medžimurju: Policisti storilca obravnavali že več desetkrat

Hrvaška policija intenzivno nadaljuje obsežno iskanje 35-letnega Josipa Oršuša, ki je v četrtek v Murskem Središču ustrelil dve ženski. Ena od žrtev je zaradi poškodb umrla, druga je v bolnišnici. Policijska akcija poteka na več ravneh in je po navedbah pristojnih »zelo dramatična in izjemno organizirana«.

Iskanje dodatno otežuje dejstvo, da je romsko naselje Sitnice postavljeno ob stičišču treh držav – Hrvaške, Slovenije in Madžarske. »Kontaktirali smo tudi madžarske kolege, kar je del običajnih postopkov. Slovenski policisti so nam v izjemno pomoč – danes zjutraj so našli vozilo, s katerim je storilec pobegnil s kraja zločina,« je za RTL Danas včeraj povedal Radovan Gačal, predstavnik Policijske uprave Medžimurje. S slovenskimi kriminalisti so ves čas v stiku, usklajujejo ukrepe in izmenjujejo podatke.

Vozilo našli v Sloveniji, orožja ne

V najdenem avtomobilu so policisti zaznali določene sledi, a ne tudi orožja. »To lahko potrdim. Iskanje nadaljujemo skupaj s slovenskimi kolegi,« je pojasnil Gačal.

Na terenu so tudi pripadniki interventne policije, ki varujejo družino žrtev. »Prisotni smo na več lokacijah, tudi v drugih romskih naseljih, kjer se je osumljenec gibal,« dodaja Gačal.

35 kazenskih prijav, a na prostosti

Hrvaška javnost se zgraža nad dejstvom, da je imel Oršuš v preteklosti kar 35 kazenskih prijav, pa je bil kljub temu na prostosti. Kot je pojasnil Gačal, bi se moral v petek zjutraj javiti na prestajanje kazni v Zagrebu. »Gre za ponavljajočega se prestopnika. Večina kazenskih dejanj je s področja premoženjskih deliktov. Imel je izrečeno kazen zapora, a se je do zdaj nahajal na prostosti. To je težava, v nekaterih primerih so večkratni storilci predolgo na svobodi,« pravi.

Poseben problem ostaja prisotnost orožja v posameznih romskih naseljih. Policija tam pogosto izvaja akcijo Manje oružja, manje tragedija. »Ta teden smo v Piškorovcu odvzeli avtomatsko in polavtomatsko puško. A žal se orožje kljub temu znova pojavlja,« opozarja Gačal in poziva romsko skupnost, naj policiji pomaga z informacijami.

Romsko naselje Sitnice pri Murskem Središču je v četrtek zvečer pretreslo streljanje. Ob 20.53 je policija prejela klic o napadu z orožjem. Na kraju dogodka so našli hudo ranjeni dve sestri: 28-letna Vanesa je kmalu po napadu umrla, njena leto starejša sestra Merima, izven zakonska partnerica osumljenega, pa se v bolnišnici bori za življenje. Po doslej znanih podatkih je 40-letni Josip Oršuš iz Piškorovca najprej streljal v družinski hiši, nato še na ulici. Vanesa, mati treh otrok in po navedbah domačinov noseča, napada ni preživela. Merima ostaja v kritičnem stanju. Poleti je bila Merima z otroki nameščena v varno hišo, a se je vrnila k partnerju, poroča portal Medžimurje.net Predstavniki lokalne skupnosti opozarjajo na problematiko nezakonitega orožje v romskih naseljih in pozivajo k prostovoljni predaji, organizacije za pravice žensk pa opozarjajo, da je to primer femicida.

Policija ne izključuje, da bi imel osumljeni med begom pomoč. »Ko je pobegnil, je bil po naših podatkih sam, ali ima pomočnika zdaj, tega ne vemo,« pravi Gačal.

Galaxy – droga, ki se širi po romskih naseljih

V Medžimurju se poleg nasilja soočajo tudi z razmahom sintetičnega kanabinoida, znanega kot Galaxy. »Gre za resen javnozdravstveni problem. Preventivne in represivne akcije izvajamo že več let,« poudarja Gačal. Policisti redno sodelujejo z osnovnimi šolami in lokalnimi skupnostmi, a se droga še naprej širi, poroča Jutarnji list.

Iskanje Oršuša se nadaljuje, policija pa prebivalce poziva k previdnosti in opozarja, da je oborožen in nevaren.