Ferrarija že zaplenili, milijone še iščejo

Goljufija s kriptovalutami: na območju Celja policija preiskuje sume oškodovanja vlagateljev. Škoda naj bi znašala več kot 50 milijonov evrov.
Galerija
Potem ko smo osumljenca po telefonu vprašali, ali so mu policisti zasegli črn ferrari, je odložil slušalko. FOTO: David Mareuil Anadolu/AFP
Na območju Celja policija preiskuje množično, več deset milijonov evrov vredno oškodovanje vlagateljev, ki so verjeli v zaslužke s kriptovalutami. Na policiji so potrdili, da vodijo preiskavo, a podrobnosti ne razkrivajo. Kljub temu niso zanikali, da so zaplenili ferrarija, ki je domnevno pripadal osumljencu.
V kriptonaložbah že zadnjih nekaj let mnogi vidijo priložnost za velik zaslužek, pri tem pa se marsikdo ne znajde v svetu kriptodenarnic, spletnih borz in nepreglednega števila kriptovalut. Številni ponudniki obljubljajo vrtoglave zaslužke zgodnjim investitorjem, dvig vrednosti ob vsaki uvrstitvi na nove kriptoborze ali visoke donose, ki vlagateljem zameglijo razsodnost, da zanemarijo tveganja.
Porscheje še iščejo
Po naših informacijah na območju Policijske uprave Celje poteka velika ...
Komentarji