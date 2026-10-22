Ferrarija že zaplenili, milijone še iščejo

Na območju Celja policija preiskuje množično, več deset milijonov evrov vredno oškodovanje vlagateljev, ki so verjeli v zaslužke s kriptovalutami. Na policiji so potrdili, da vodijo preiskavo, a podrobnosti ne razkrivajo. Kljub temu niso zanikali, da so zaplenili ferrarija, ki je domnevno pripadal osumljencu. V kriptonaložbah že zadnjih nekaj let mnogi vidijo priložnost za velik zaslužek, pri tem pa se marsikdo ne znajde v svetu kriptodenarnic, spletnih borz in nepreglednega števila kriptovalut. Številni ponudniki obljubljajo vrtoglave zaslužke zgodnjim investitorjem, dvig vrednosti ob vsaki uvrstitvi na nove kriptoborze ali visoke donose, ki vlagateljem zameglijo razsodnost, da zanemarijo tveganja. Porscheje še iščejo Po naših informacijah na območju Policijske uprave Celje poteka velika ...