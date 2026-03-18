Četrta letošnja usmrtitev na Floridi: morilec in posiljevalec se ni pokesal

Na Floridi so v torek usmrtili 54-letnega Michaela Kinga, ki je bil leta 2009 obsojen za posilstvo in umor 21-letne Denise Amber Lee. Leto dni prej jo je sredi belega dne ob grožnji s pištolo ugrabil s terase njene hiše, posilil in umoril. Primer je razkril tudi pomanjkljivosti v odzivanju služb za nujne primere, poroča USA Today.

Dispečerji je niso vzeli resno

Hči floridskega policista je med ugrabitvijo v avtomobilu morilca med drugim skrila prstan in svoje lase, da so ga lahko kasneje identificirali in obsodili.

Med ugrabitvijo ji je sicer uspelo s telefona ugrabitelja poklicati številko za nujne primere in zveza je bila odprta šest minut. Na posnetku je slišati ugrabljeno, kako prosi za svoje življenje, dispečerji pa je niso vzeli resno in so ponavljali, naj se identificira, ter ji celo naročili, naj utiša radio.

Kasneje jih je poklicala še priča, ki je videla, kako Lee maha iz avtomobila ugrabitelja, dispečerji pa informacije niso posredovali policiji. Mož ubite Nathan Lee je tožil šerifov urad okrožja Charlotte na Floridi in sprejel poravnavo v višini 1,2 milijona dolarjev.

King se tik pred usmrtitvijo z vbrizganjem smrtonosnih sredstev ni pokesal ali opravičil, ampak je prisotnim pričam razlagal, da je v zaporu našel Jezusa in živel po njegovih načelih ljubezni do Boga in sočloveka, še poroča USA Today.

V ZDA so letos izvedli sedem usmrtitev, od tega štiri na Floridi, dve v Teksasu in eno v Oklahomi. Lani je bilo v ZDA 47 usmrtitev, od tega 19 na Floridi. Večino usmrtitev so izvedli z injekcijami, tri s strelskim vodom, pet pa z zadušitvijo z dušikom.