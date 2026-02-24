Fotografijo gole mladoletnice poslal njenemu novemu fantu

Krivdo je priznal: Dvaindvajsetletniku pogojna zaporna kazen.

Dvaindvajsetletnika iz Zasavja so na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi izdelave, posedovanja ter širjenja seksualnega gradiva, ki vključuje mladoletne osebe, obsodili na pogojno zaporno kazen, in sicer šest mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Obdolženec je v začetku avgusta 2024 v večernem času takrat sedemnajstletno dekle brez njene vednosti fotografiral golo, ko je ležala na sedežni garnituri. Nekaj tednov pozneje je fotografijo prek instagrama poslal njenemu novemu fantu. Pred tem mu je poslal sporočilo: »Živjo lepotec. Mal poglej mobitel od svoje lepotičke, dela budalo iz tebe in mene istočasno, al jo daj v ketne.« Oškodovanka je v preiskavi povedala, da je bila v trenutku, ko je fotografija nastala, v prostoru tema. Videla je, da je imel njen nekdanji fant v rokah mobilni ...