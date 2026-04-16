Bivši župan čaka poziv za zapor

Vrhovno sodišče ni ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti v primeru pravnomočne zaporne kazni Francu Šlihthubru, nekdanjemu županu občine Gornji Petrovci. Prav tako so vrhovni sodniki odpravili odložitev izvršitve sodbe, ki so jo sprejeli v okviru odločanja o Šlihthubrovi zahtevi za varstvo zakonitosti, smo izvedeli iz neuradnih, a zanesljivih virov.

Na okrožnem sodišču v Murski Soboti odločitve vrhovnih sodnikov niso ne potrdili ne zanikali, saj njihove odločbe še niso vročili strankam v postopku. Potem ko je izčrpal vsa pravna sredstva, nekdanji župan torej lahko kmalu pričakuje poziv na prestajanje zaporne kazni. Na naše klice se znova ni odzval.