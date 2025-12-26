V Franciji zaradi snežnih plazov umrli dve osebi, več je ranjenih

Dve osebi sta v petek umrli zaradi snežnega plazu v Francoskih Alpah, so za AFP sporočile tamkajšnje oblasti.

Skupino petih smučarjev je po poti izven smučišča vodil 60-letni gorski vodnik, ko jih je zajel snežni plaz. Nahajali so se v bližini letovišča La Plagne v regiji Savoie na višini 2600 metrov.

Gorski vodnik je kasneje umrl v bolnišnici zaradi srčnega zastoja. 50-letnico, ki je bila prav tako ujeta v plazu, zdravijo zaradi več poškodb, še dva udeleženca sta lažje poškodovana, poroča AFP.

Nekaj ur po prvem snežnem plazu se je sprožil še en, in sicer blizu vasi Valloire na nadmorski višini 2300 metrov. Plaz je zajel štiri smučarje, eden je umrl zaradi srčnega zastoja.

Snežni plaz je hudo poškodoval tudi 40-letnega italijanskega smučarja v bližini Montgenevre, je za AFP sporočila tamkajšnja žandarmerija.

Čeprav so se vsi trije snežni plazovi sprožili na območjih z nizkim tveganjem, so zahtevni vremenski pogoji zadnjih dni poslabšali situacijo, opozarjajo oblasti. »Nizko tveganje ne pomeni nikakršno tveganje,« je dejala žandarmerija regije Savoie.