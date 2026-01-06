Samooklicani hipnoterapevt obtožen posilstva 14 žensk, zlorabe je tudi posnel

Učitelj plesa in samooklicani hipnoterapevt Cyril Zattara iz južne Francije je obtožen posilstva 14 žensk, okoli 20 pa naj bi jih skrivaj tudi snemal, poroča BBC. Obdolženec je ženskam med julijem 2010 in marcem 2021 domnevno podtaknil droge in njih nato spolno zlorabil, nekatere zločine pa je menda tudi posnel.

Zattara je v priporu od leta 2021 in čaka na sojenje, ki bo trajalo najmanj 14 dni. Od priprtja je obdolženec priznal deset obtožb posilstva.

Večina oškodovank si je želela, da bi sojenje potekalo javno, da bi za domnevne zločine slišalo čim več ljudi. Kljub temu je ena od domnevnih žrtev želela, da poteka zasebno, zato sojenje poteka za zaprtimi vrati na sodišču v mestu Aix-en-Provence.

Glede na zadnje ugotovitve policijske preiskave je Zattara oškodovankam v pijačo skrivaj podtaknil uspavala in jih nato spolno zlorabil. Pogosto je menda napadel ženske, s katerimi je bil v prijateljskem ali intimnem odnosu, poroča BBC.

Preiskovalci so na obdolženčevem računalniku našli fotografije in posnetke, kjer so žrtve omamljene in neprisebne med spolnim odnosom.

Dorine Sekly Livrati je zastopnica obdolženca Cyrila Zattare. FOTO: Thibaud Moritz/AFP

Ena izmed oškodovank 47-letnika obtožuje, da ji je leta 2019 med hipnoterapijo v kozarec z vinom podtaknil uspavalo. Ko se je zbudila, je ugotovila, da jo je Zattara posilil, zaradi zaužite snovi pa je tudi večkrat bruhala.

DNK obdolženca so našli za njenimi nohti in na njenem spodnjem perilu, v žrtvini krvi pa so odkrili prisotnost močnih uspavalnih drog.

Francijo v zadnjem času pretresajo številni spolni škandali. Med njimi je najodmevnejši primer Gisèle Pelicot, ki jo je mož Dominique okoli deset let omamljal, posiljeval in k temu nagovarjal tudi neznance.

Lani so v Franciji sodili tudi zdravniku Joëlu Le Scouarnecu, ki je več kot 25 let zlorabljal in posiljeval več sto žrtev, večinoma otroke.