Furs ženi davčnega svetovalca Roka Snežiča zasegel maseratija

V Mariboru so uslužbenci finančne uprave zasegli vozilo maserati bosanskih registrskih tablic davčnega svetovalca Roka Snežiča oziroma njegove žene, poroča spletni portal 24ur.

Snežič je potrdil, da so vozilo zasegli, a pojasnil, da je lastnik avtomobila fizična oseba iz Bosne in Hercegovine (BiH), njegova žena pa naj bi ga imela le v najemu.

Po poročanju spletnega portala 24ur bo avtomobil ostal v garaži Finančne uprava RS (Furs), dokler Snežič oziroma njegova žena ne pojasnita, zakaj ima avto registrske tablice iz BiH, države izven carinskega območja, pri nas pa se uporablja že več kot 185 dni. Če se vozilo že dalj časa uporablja v Sloveniji, bi namreč morala biti plačana uvozna carina, so zapisali.

Snežičevo ženo so ustavili uslužbenci Fursa, a ker pri sebi ni imela vseh ustreznih dokumentov o vozilu, so ji ga na kraju zasegli. Snežič je ob priložnosti poudaril, da sam nima več davčnega dolga in da je vse zastaralo decembra, so ga navedli na portalu.

Na Fursu so pojasnili, da lahko oseba avtomobil, registriran v tretji državi, začasno uvozi, torej deklarira za postopek začasnega uvoza s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev. To lahko stori pod pogojem, da je avtomobil registriran izven carinskega območja EU na ime osebe s sedežem zunaj tega območja ter pogojem, da vozilo uporablja oseba s sedežem izven carinskega območja EU. Če gre za fizično osebo, se kot sedež šteje njeno običajno prebivališče. To je kraj, kjer oseba dejansko prebiva najmanj 185 dni v koledarskem letu zaradi osebnih ali poslovnih vezi.

V primeru, da bo Furs v kontroli ugotovil, da z avtomobilom s tujo tablico upravlja oseba, ki ima običajno prebivališče kjer koli v EU, pogoj za popolno oprostitev ni izpolnjen, kar pomeni nastanek carinskega dolga, so pojasnili. Finančna uprava bo do ugotovitev dejanskega stanja blago hranila pod carinskim nadzorom.