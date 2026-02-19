Gasilska intervencija v Reichstagu: alarm zaradi možne ubežne nevarne snovi

Detektor plina v stavbi nemškega parlamenta v Berlinu je bil davi povod za intervencijo, v kateri sodeluje okoli 80 gasilcev. Najverjetneje je ušla manjša količina nevarne snovi, je na podlagi prvih informacij povedal tiskovni predstavnik gasilcev, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Predstavnik je potrdil, da so gasilci vstopili v prostor, v katerem se je sprožil alarm. Kot varnostni ukrep so pred Reichstagom vzpostavili postajo za dekontaminacijo.

Zakaj se je alarm sprožil, še vedno preiskujejo, a predstavnik gasilcev je omenil, da bi lahko bila vzrok visoka koncentracija čistila.

Zaradi intervencije so morali v bližini Reichstaga omejiti promet in preusmeriti avtobusne linije, ki vozijo mimo parlamenta, še poroča DPA.