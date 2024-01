Gasilci v Škofji Loki gasijo obsežen požar

V industrijski coni Trata v Škofji Loki je izbruhnil obsežen požar, so prek družbenih omrežij sporočili gasilci iz Škofje Loke. Vse okoliške prebivalce pozivajo, naj zaprejo okna in se območju ne približujejo. Vsi, ki imajo vozila parkirana v bližini, naj jih odmaknejo, da bodo interventne službe lažje dostopale do kraja požara, pozivajo policisti.

Iz Policijske uprave Kranj so sporočili, da gori na Kidričevi cesti. Interventne službe so na kraju. Po prvih podatkih ni nihče telesno poškodovan. Kot je za STA povedal poveljnik Gasilskega poveljstva občine Škofja Loka Tomaž Ažbe, trenutno gašenje požara še poteka. Aktivirana pa so vsa gasilska društva iz škofjeloške občine in kranjski poklicni gasilci z avtolestvijo.

Na Škofjeloškem so se z večjim požarom soočili že v sredo, ko je okoli poldneva ob regionalni cesti Kranj–Škofja Loka v kraju Sv. Duh zagorel gospodarski objekt. V požaru ni bil nihče telesno poškodovan, nastala pa je velika premoženjska škoda.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, je po doslej zbranih obvestilih v sredo požar izbruhnil v zgornjem delu gospodarskega objekta, kjer je v celoti pogorelo ostrešje, več bal sena in slame, pa tudi viličar in drugi predmeti. Vzrok požara še ni znan, kriminalisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah požara.