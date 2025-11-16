Zaradi bombne grožnje zaprt glavni trg

Zapora graškega mestnega središča je bila uvedena okoli 11. ure dopoldne, saj naj bi po navedbah policije takrat na Graškem Glavnem trgu eksplodirala bomba. Celoten trg je bil zato iz varnostnih razlogov izpraznjen, poroča Steiermark.

Okoli poldneva je policija še vedno obsežno preiskovala območje okoli Glavnega trga. Do takrat po njenih navedbah niso našli sumljivih predmetov, ki bi kazali, da je bila grožnja mišljena resno. Bombna grožnja je bila po podatkih policije v nedeljo dopoldne posredovana po telefonu s strani anonimnega klicatelja. Preiskava še poteka.

Zaradi policijskega posredovanja trenutno prihaja do motenj v prometu in cestnih zaporah v in okoli mestnega območja Gradca. Do zamud prihaja tudi v javnem prometu.

Tudi tramvajski promet v središču mesta je bil med policijsko intervencijo ustavljen. Tramvajske linije 1, 4, 5, 6 in 7 so morale obračati na Jakominijevem trgu. Med Wetzelsdorfom in Eggenbergom so za liniji 1 in 7 vozili nadomestni avtobusi, prav tako med Reininghausom in Smart Cityjem za liniji 4 in 6.