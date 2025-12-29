Pijani voznik trčil v policijski avto

V noči na četrtek so policisti Policijske postaje (PP) Šentjernej nadzorovali promet na območju Dobruške vasi. Zaradi nevarne vožnje so poskušali ustaviti voznika osebnega avtomobila.

Kršitelj se ni ustavil in je vožnjo nadaljeval v smeri Dobrave. Medtem ko so ga policisti poskušali ustaviti, je trčil v policijski avtomobil in nato zapeljal proti Čadražem, kjer je izgubil nadzor in zapeljal s ceste.

Voznika, ki je še naprej poskušal pobegniti, in njegova dva potnika so policisti kmalu po tem prijeli. Uporabili so prisilna sredstva in jih obvladovali. Na PP Šentjernej so ugotovili, da gre za 33-letnega voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,76 miligrama alkohola.

Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in mu zasegli vozilo. Zaradi številnih kršitev so mu izdali globo, ki po zakonu o pravilih cestnega prometa, zakonu o voznikih in zakonu o motornih vozilih za omenjene kršitve znaša 2820 evrov.