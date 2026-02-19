Tragedija v Globoki pri Ljutomeru: brat ustrelil brata, nato si sodil sam

Tako storilec kot žrtev sta bila stara okrog 75 let, domnevno pa sta bila že dalj časa v sporu zaradi zemljišča oziroma uporabe ceste.

Zločin, po katerem so včeraj na območju Ljutomera v razmaku nekaj ur našli dva mrtva moška, se je zgodil v Globoki pri Ljutomeru. Policisti in kriminalisti Policijske uprave (PU) Murska Sobota so za zdaj dognali, da je smrt prvega posledica kaznivega dejanja, nato pa so v okolici našli še truplo drugega moškega in strelno orožje. Preiskovalci soboške policijske uprave tudi danes nadaljujejo aktivnosti, med drugim so s službenim psom, izurjenim za iskanje eksplozivnih sredstev, v okolici kraja kaznivega dejanja iskali naboje oziroma tulce. Kako je storilec dobil orožje, uradno ni znano, neuradno je pištolo vzel enemu od bližjih sorodnikov. FOTO: Andrej Bedek Neuradno smo na kraju izvedeli, da se je v enem od zaselkov naselja Globoka zgodila družinska tragedija, v kateri je brat najprej s ...